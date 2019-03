Horror: una mujer filmaba las violaciones a su hijo de 4 años y vendía los videos por internet

La mujer fue detenida en Ucrania por filmarse abusando sexualmente de su hijo de cuatro años y vender los videos por Internet.

En el momento de la detención, la policía allanó el departamento y encontró muchos archivos de videos almacenados en la computadora. Según informes, la madre filmó y vendió cerca de 30 grabaciones.

Además, la mujer se tomó fotos pornográficas con el menor, las cuales vendió a través de la Dark Web.

La madre declaró que una joven que se había puesto en contacto con ella le ofreció un trabajo que consistía en buscar en Internet a niños que estuvieran dispuestos a participar en una filmación pornográfica por dinero.

“Se suponía que debía filmar a los niños en su casa mientras sus padres estaban lejos o invitarlos a mi casa“, se defendió la joven.

Y agregó: “Además, tuve que buscar a padres a los que no les importaría dejar que sus hijos fueran filmados en videos porno por dinero. Entonces, ella me ofreció intentarlo con mi hijo diciendo que no hay nada que temer y yo estuve de acuerdo“.

La mujer, que había trabajado en pornografía para adultos, fue condenada a 10 años de prisión. Está acusada de violación, corrupción sexual de menores, y de producción y distribución de material pornográfico. A su vez, se cree que los videos fueron comprados por pedófilos, quienes también son buscados por las autoridades.

Según indicó la policía, el menor se encuentra recibiendo los cuidados correspondientes y será enviado a un orfanato.

Fuente: Radio Mitre