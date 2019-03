“Ciclo de Cine Feminista”, la propuesta del cineclub de la Biblioteca Popular Posadas

El cineclub de la Biblioteca Popular Posadas presentó el pasado lunes 11 de marzo, en concordancia con el mes de la mujer, el “Ciclo de Cine Feminista”, con una primera entrega donde se reprodujo la película ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018 “Una Mujer Fantástica”.

Si bien la Biblioteca Popular Posadas existe hace ya mucho tiempo, el cineclub funciona hace ya 5 años como una propuesta estable, de la que se encuentra a cargo María José Bilbao, quien visitó los estudios de Misiones Online para dialogar sobre Ciclo Feminista.

El cineclub es una de las propuestas de las actividades de extensión de la Biblioteca, junto con los talleres de lectura, el rincón infantil y un espacio para charlas, el cineclub nace como un espacio cultural con diferentes expresiones artísticas: “La idea es ir ofreciendo distintas opciones para que la gente se acerque a la biblioteca.”

Los ciclos de cine funcionan generalmente durante todo el mes, con una entrega de una película por semana. Actualmente se encuentra en cartelera el Ciclo de Cine Femenino, y es María José, justamente, la encargada de elegir qué se expone. En la charla explicó que trata de buscar películas para pensar las relaciones con diferentes miradas muy actuales sobre el rol de la mujer y los géneros: “Debo reconocer que antes costaba un poco más seleccionar películas, no había tanto material, pero este año me llamo la atención que hay mucho más cine con temática feminista. Con temática feminista me refiero a que tengan algo que ver con la problemática de las mujeres actuales o en la historia.”

El Ciclo Feminista cuenta con un total de cinco entregas: el siguiente lunes se mostrará “La esposa” protagonizada por Glen Close, la próxima elección es un documental de National Geographic denominado “La Revolución del Género”, luego una película francesa llamada “custodia compartida” que trata sobre mujeres con relaciones violentas con los maridos luego de separarse y el ciclo culmina con la “Roma”, película mexicana de Alfonso Cuarón. “Como para cerrar un poco en homenaje a todas estas mujeres sacrificadas que han sido protagonistas silenciosas de la crianza de muchos de nosotros, entonces la idea es siempre tratar de ofrecer un amplio panorama del feminismo y de las distintas cuestiones” añadió la encargada del cineclub.

En relación a la elección de ciclos, si bien la encargada es María José, cuenta que la siguiente propuesta (Ciclo de Cine Coreano) nació como idea de un usuario del cineclub, e invita a la comunidad a acercarse y proponer sus ideas libremente, ya sea en la biblioteca o por las redes sociales.

Además, el Ccneclub ofrece una muestra también semanal de películas regionales o de realizadores locales: “La biblioteca es un espacio abierto para que todos puedan presentar sus películas y llamativamente el cine local y regional es el que más gente nos lleva, los días que presentamos películas locales son los días que más gente se convoca a la sala que tiene una capacidad para 120 personas.”

Los ciclos de cine funcionan los lunes y miércoles a partir de las 20.30 hs., vale aclarar, están abiertos a toda la comunidad interesada (al igual que todas las actividades de la Biblioteca Popular Posadas), sin límites de edad y sus actividades son totalmente gratuitas.