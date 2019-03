Stelatto apuesta al ‘refresh’ con una lista de concejales integrada por la conductora Belén Hernández y el joven Facundo Sartori

La conductora Belén Hernández y el militante de Podemos Facundo Sartori, confirmaron que trabajarán con el presidente de Vialidad, Leonardo Stelatto, quien irá como candidato a intendente de Posadas. Si bien no precisaron el lugar que ocuparán en su lista, son los dos nombres que ya se conocen que irán como aspirantes a concejales. En diálogo con Misiones Online tv hablaron sobre sus ideas y pretensiones para Posadas.

Este jueves a la medianoche vence el plazo que estableció el Tribunal Electoral de la Provincia para la inscripción de partidos políticos y frentes que quieran presentar candidaturas en las elecciones convocadas para el próximo 2 de junio. La Renovación dio a conocer el martes su candidato a Gobernador (el Vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad) y seguidamente comenzaron a aparecer otros nombres de candidatos. El presidente de Vialidad, Leonardo Stelatto irá como candidato a intendente de Posadas y llevará en su lista de concejales a Facundo Sartori y a Belén Hernández.

Facundo Sartori viene del espacio de Podemos, por el cual fue candidato a senador en el 2017. Belén Hernández, en tanto, es conocida conductora del canal estatal provincial, conductora radial y de eventos.

Consultados sobre el inicio del trabajo junto al presidente de Vialidad, Facundo Sartori, explicó que hace un tiempo vienen acompañándolo y “por una cuestión institucional no queremos todavía definir candidaturas hasta que se oficialice en abril. Pero sí comenzamos a trabajar con Lalo (Leonardo Stelatto)”, dijo.

Facundo Sartori cree que la potencialidad de la unión con el Presidente de Vialidad es la gestión que tiene Stelatto y donde muestra acciones concretas no solo en la provincia, sino en la ciudad de Posadas.

En el diálogo que, sostiene, ya vienen manteniendo con los posadeños, Facundo observa que hay una fuerte necesidad económica y de empleo. “Creo que hoy estamos en una crisis política de pérdida de valores que viene de la génesis de la economía”, reflexionó.

Si bien reconoce que no le cabe al Concejo resolver las cuestiones económicas de fondo, sí cree pueden activar mecanismos para generar empleos. “Invito a la población a que nos llame, que nos sugiera sobre qué empresas traer”, manifestó.

Belén Hernández, por su parte, afirma que su fin es el bien común. “Más allá de mi impronta, la juventud, el fin es acercarnos a lo social, a lo solidario. Estoy involucrada hace mucho tiempo en acciones puntuales en lo social, pero siempre me quedo con gusto a poco”, señaló la joven conductora que ahora busca realizar acciones masivas desde la política.

Belén Hernández reveló que no es la primera vez que es convocada a participar en política, sin embargo asegura que este año al ver el equipo encontró el impulso necesario para animarse a comenzar a transitar en el ambiente político. “Es nuevo para mí esta sobreexposición en el mundo de la política. Me moviliza mucho y estoy muy agradecida que me hayan convocado”, expresó.

“Siempre fue mi naturaleza lo solidario, el bien común y el contacto directo con los niños”, relata. Es madrina de la Asociación Civil Creación que ayuda a los chicos con cáncer de toda la provincia, desde donde ayuda a generar muchas actividades. “La gente sabe que me llama y estoy porque me divierte, aprendo y escucho”, expresó.

Se muestra segura de lo que busca desde la política y la razón la encuentra en que hace años viene escuchando, conociendo y viendo la necesidad de que la gente se involucre y pueda hacer acciones concretas por la gente desde la política.

