Publicó un tuit que logró salvar el negocio familiar

El señor apostó todo por un local de venta de donas en Missouri City, Texas, en Estados Unidos. El nombre lo eligió en honor a su hijo: Billy’s Donuts. Pero el éxito, al principio, no lo acompañó: abrió la tienda y no entraba nadie.

¿Qué hizo Billy? Compartió varias fotos en Twitter, con un tierno mensaje. “Mi papá está triste porque nadie está viniendo a su nuevo local de donas”.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc

El tuit fue un hit: en algunas horas recibió más de 700 mil me gusta y más de 300 mil retuits. ¿Lo mejor de todo? También logró que la gente vaya a “Billy’s Donuts” ¡y que vendan todo!

El joven compartió un segundo mensaje en la red social. “Quería hacerles una actualización a todos. Vendimos todas las donas y los kolaches. No puedo agradecerle a todos por haber venido a apoyar un negocio local. Esto significa mucho para mi familia”.

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can’t thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ❤️ pic.twitter.com/o3GQcKvVnG

— Billy’s Donuts (@BillysDonuts) 10 de marzo de 2019