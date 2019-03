Preocupación ante la reducción de médicos comunitarios en Misiones

La medida fue tomada a nivel nacional. “Anteriormente, la provincia contaba con 650 trabajadores del programa Médicos Comunitarios y habían más de 14 mil trabajadores en el país”, sostuvo Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos de la Provincia en diálogo con Lt 17.

El Programa Médicos Comunitarios (PMC) implementa desde hace 9 años una innovadora política de fortalecimiento de recursos humanos para el Primer Nivel de atención cuyo propósito es la consolidación, en los sistemas locales de salud a través de la estrategia de atención primaria.

Luego de la reducción impulsada por Nación, en la provincia de Misiones quedó un total de 320 médicos comunitarios y el programa se encuentra previo al cierre.

“La provincia está reabsorbiendo la mayor cantidad de recursos humanos que ha capacitado con las distintas universidades. También, todos los convenios nacionales, programas de extensión universitaria han caído. Con la provincia estamos tratando de incorporar nuevamente a esta gente. Pasa que no solamente no les renuevan el contrato, sino que no le aumentan el sueldo”, indicó Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos de la Provincia en diálogo con Lt 17.

En este marco, desde la subsecretaría de Recursos Humanos de la provincia responsabilizan al Estado ante esta problemática por la reducción del Ministerio de Salud de la Nación.

