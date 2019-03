“La salud de mi hija fue devastada”, dijo Cristina Kirchner sobre su viaje a Cuba

“Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó a tener severos problemas de salud”, dijo la ex presidente respecto de su viaje a la isla.

Cristina Kirchner viajó a Cuba para encontrarse con su hija Florencia, quien se encuentra en la isla haciéndose ver por una serie de problemas de salud, y publicó un video en su cuenta de Twitter donde explica los motivos del padecimiento de la joven.

“Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud“, explica la ex Jefe de Estado.

Al estar procesada, Cristina tuvo que notificar al juzgado federal de Claudio Bonadio respecto de su salida del país y comunicó que se encontrará de viaje durante siete días.

“Es muy terrible para una joven, que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre de 2010”, detalló la ex Jefe de Estado respecto de la salud de Florencia.

La senadora viajó cerca de las 4:40 de la madrugada a La Habana, en un vuelo de la compañía Copa Airlines, y llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza acompañada por custodios de la Policía Federal.

“Les pido a los que nos odian, o que nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella por favor“, cierra el video que tiene como protagonista a la ex presidente.

De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron, Florencia se encuentra internada desde hace 15 días en una clínica de la capital de Cuba por una enfermedad que no fue revelada.

