Iguazú: Marcelo Sánchez negó presentarse como candidato de Cambiemos y dijo que por ahora no tiene intenciones de postularse para la intendencia

El ex intendente de Iguazú, Marcelo Sánchez, habló con Red Ciudadana para desmentir los rumores y afirmó: “Esto no es así. Me hicieron escuchar algunos audios y algunas cosas pero no les doy artículo”.

Marcelo Sánchez en Red Ciudadana

De esta manera sostuvo que en ninguna oportunidad realizó negociaciones con Cambiemos sin dejar de mencionar que: “Me han venido a ver personas que van a participar de la política a nivel local y hemos charlado como en toda ciudad, pero nada más”.

En este marco, recordó que habían pensado crear un frente, pero el proyecto quedó inconcluso y tampoco tiene intenciones de postularse como candidato a intendente.

“En la vida hay cosas que se dan y cosas que no se dan. El intendente de acá irá por un nuevo período y yo voy a respetar esto”, finalizó Sánchez.

AVD