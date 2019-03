Apareció un audio clave de Natacha Jaitt que podría dar un giro en la investigación de su muerte

Se trata de un mensaje de voz que la mediática le envió a un amigo. En él dice que habló “una hora” con el dueño de Xanadú, quien había declarado que nunca había tenido contacto con ella.

Mientras los peritos tecnológicos intentan reconstruir cómo fueron las horas previas a la muerte de Natacha Jaitt, ocurrida el 23 de febrero en un salón de fiestas de Benavídez, nuevas pruebas que podrían ayudar a la investigación salen a la luz.

Es que, este jueves, en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) pasaron al aire dos audios que la mediática le envió a un amigo mendocino horas antes de su muerte con información sobre Xanadú, el salón de eventos donde fue hallada sin vida.

Las notas de voz fueron presentadas por el periodista Ariel Wolman, quien también brindó varios detalles.

Es que, de acuerdo a su información, un día antes de la reunión que se dio en el complejo de Villa La Ñata, la mediática le envió un mensaje de voz a un amigo de Mendoza que decía: “¿Te bañaste? Me tuvo una hora por teléfono hablando el dueño del salón que voy mañana. Ay, no puedo más”.

“No sabía que había hablado y no creo que haya hablado”, dijo al respecto, también en el ciclo conducido por Fabián Doman(54), José Vera, abogado de Guillermo Rigoni (45), dueño de Xanadú, y uno de los testigos en la causa que investiga la muerte de Natacha.

“Mirá el salón, el tipo de eventos que yo hago son estos, eh”, decía el segundo audio que pusieron al aire de la ex modelo fallecida. Además, según trascendió, ese mensaje fue acompañado de varias fotos del lugar en cuestión.

Sin embargo, Vera siguió desestimando esos dichos de Natacha y hasta sembró la duda de una posible mentira. “No se conocían (por la mediática y su cliente). Y se conocieron por primera vez cuando ella arribó al local”, aseguró el abogado, dando a entender así que el primer contacto entre ellos se dio el viernes 22 de febrero.

“Rigoni me dijo que había hablado con Velaztiqui Duarte… No sé si miente Natacha, no sé si el audio es de ella. Lo que yo puedo decir es lo que Rigoni me dijo a mí y a los fiscales: ‘Yo la conocí el día que llegó y no tuve contacto con ella'”, cerró el letrado.

Raúl Velaztiqui Duarte (47), el empresario y amigo que llevó a Natacha a Xanadú y está imputado por el delito de falso testimonio, aseguró en las últimas horas cómo y cuándo la vio a su amiga por última vez y en ese relato mencionó a Rigoni.

Además, detalló cómo fueron los últimos minutos que pasó con Jaitt: “Nos teníamos que ir, pero como llovía mucho, esperamos hasta que parara un poco. Ella, en un momento, se levanta y se va. Poco después la vi hablando con Rigoni”, comenzó diciendo Velaztiqui Duarte.

Y agregó: “La estaba esperando para irnos cuando bajó Rigoni de la habitación y dijo que Natacha ‘se quedó dormida’. Me llamó la atención. Entonces le mandé un mensaje y la llamé. Como no me contestaba, fui a buscarla”.

De acuerdo al productor y amigo de la ex modelo, cuando él entró a la habitación Natacha “estaba boca abajo, en bata” y fue Rigoni “quien la dio vuelta”.

“Empecé a los gritos, entré en pánico”, aseguró el imputado, quien también dijo que en ese momento sintió miedo por su vida. “Pensé que me iba a pasar algo a mí. Más miedo tuve cuando encontré el teléfono de Natacha en un lugar en el que no debería haber estado. Estaba atrás de una heladera, adentro de su mochila, rodeada de un montón de cosas”, contó en una entrevista con el canal de noticias TN.

