En Washington, Nicolás Dujovne se reunió con el FMI antes del desembolso de US$ 10.700 millones

La titular del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde recibió al ministro de Hacienda. Se espera ahora que a fin de mes llegue el desembolso de 11 mil millones de dólares previstos en el segundo acuerdo con el organismo.

La esperada reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la jefa del FMI, Christine Lagarde, se produjo finalmente este miércoles en Washington, a la espera de que hacia fin de mes se apruebe un nuevo desembolso del organismo multilateral.

Dujovne también se vio con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin; y el titular del BID, Luis Alberto Moreno.

El encuentro con Lagarde se produjo un par de semanas antes de que el directorio del FMI defina aprobar un desembolso de un nuevo tramo de US$ 10.800 millones del préstamo stand by acordado con el organismo en medio de la crisis financiera.

Tras el cónclave, Lagarde posteó en su cuenta de Twitter que fue “un placer el encuentro con Dujovne” y destacó que tuvo “una buena conversación sobre los recientes desarrollos en Argentina”.

It was a pleasure to meet @NicoDujovne at the IMF. We had a good discussion on the recent economic developments in #Argentina. Continued strong implementation of the authorities’ reform program will be crucial for a stable economy & sustainable growth. pic.twitter.com/KuMXYeDoZV

— Christine Lagarde (@Lagarde) March 13, 2019