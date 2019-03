“Todas las noches me acuerdo de la final contra River”, reveló Mauro Zárate

El delantero de Boca reconoció que le dolió no sumar minutos en la definición de la Copa Libertadores 2018 tanto en la Bombonera como en Madrid. “Hablé con Guillermo, pero ahora ya no sirve de nada, hay que dar vuelta la página”, deslizó.

Tras la contundente victoria ante Deportes Tolima, el delantero de Boca, Mauro Zárate, alteró la secuencia cronológica de su estadía en Boca y reconoció que todavía le queda una espina de aquella final de Copa Libertadores 2018 contra River, de la cual no sumó minutos por decisión del entonces entrenador Guillermo Barros Schelotto tanto en la Bombonera como en Madrid.

“Todas las noches me viene un pensamiento de la final contra River. Me queda esa bronca de no haber jugado la final en el Bernabéu, pero ya está ya pasó. Hubiera sido muy lindo. Yo hablé con Guillermo, pero ahora ya no sirve de nada, hay que dar vuelta la página”, declaró Zárate en diálogo con radio La Red.

Y cuando le preguntaron si le gustaría una revancha en la edición de 2019, el ex West Ham respondió: “Que se dé lo que se tenga que dar. Lo que quiero es que Boca vuelva a estar en la final de la Copa”.

(Fuente: TyC Sports)