Se incrementó el número de reclamos a Defensa del Consumidor por el aumento de los Planes de Ahorro

Durante el último año los planes de ahorro sufrieron una caída exponencial, según las automotrices, por las dificultades de los clientes a la hora de abonar las cuotas.

Alejandro Garzón Maceda en Radio Libertad

Según Alejandro Garzón Maceda, titular de la oficina de Defensa del Consumidor en Misiones existen tres situaciones distintas: “La primera situación es genérica, la gente que tiene un plan de ahorro va pagando las cuotas hasta no poder hacerlo más por el aumento que ha sufrido el bien móvil del vehículo”.

Esa situación que viene siendo evaluada desde el año pasado, derivó en una reunión con el Consejo Federal de Defensa del Consumidor donde se dispuso que todos los reclamos efectuados en la oficina de Defensa del Consumidor con relación al monto de la cuota se le derive a la Inspección Federal de Justicia.

Una segunda situación se presenta cuando se reclama el valor del bien móvil. Tienen el vehículo y no pueden pagar, en este caso el que no paga cae en mora y corre el riesgo de perder el vehículo. Y en tercer lugar aquellas personas que tienen el vehículo y lo están pagando por un valor que no se corresponde con el bien en sí.

Actualmente, un grupo de misioneros autoconvocados pretenden acercarse a Defensa del Consumidor para realizar los reclamos correspondientes. Desde el lugar, aconsejan hacerlo individualmente para poder plantear las soluciones correspondientes a cada caso con la impresión de la primera factura pagada y la última.

El trámite se puede realizar de manera personal o a través del correo.

AVD