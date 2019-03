Posadas: se enteró que repitió de año y apuñaló a su preceptor

La directora del CEP N° 6 de Posadas donde esta mañana un joven de 14 años apuñaló a su preceptor, contó que dos minutos antes se le había comunicado al alumno que repetiría de año. Luego se cruzó con su preceptor en el pasillo y lo atacó sin mediar palabras.

Karina Henn. Radio Municipal.

“Este alumno fue con la mamá y se les comunicó que el chico había repetido de año, ambos aceptaron. El chico se queda a devolver una carpeta a un compañero, y cuando se encuentra con el preceptor en el pasillo le pega el puntazo, no sabemos con qué objeto porque ni siquiera Roberto (el preceptor) vio”, explicó Karina Henn directora de la institución.

Según Henn se trata de un chico que no tenía problemas de conducta pero que no quería estudiar por lo que siempre debían convocar a sus tutores para reuniones. El joven tiene 14 años y debía recursar primer año “nunca tuvimos un problema de conducta con temas de violencia, los llamados de atención siempre eran porque no estudiaba, fue algo sorpresivo para nosotros”.

La directora de la institución agradeció la buena predisposición del Consejo General de Educación que puso a disposición el gabinete psicopedagógico, un instrumento del consejo que actúa cuando ocurren situaciones como estas en las instituciones.

El preceptor Roberto Blanch fue trasladado al Hospital Madariaga y se encuentra fuera de peligro dado que las lesiones fueron superficiales. El joven fue aprehendido esta misma mañana por efectivos del Comando Fátima.

JP