Martín Goerling: “Tenemos los mejores proyectos para que los misioneros puedan vivir mejor”

El referente del PRO y actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se expresó tras la noticia que se conoció hoy sobre la fórmula que Cambiemos presentará en Misiones: Humberto Schiavoni como candidato a Gobernador y el radical Luis Pastori como su Vice.

Martín Goerling en Radio Libertad.

Martín Goerling, indicó que todavía resta que la Unión Cívica Radical ratifique la noticia y que se estima que eso ocurriría hoy por la tarde, en la reunión de la Mesa Provincial de Cambiemos.

Respecto a cómo analiza lo que será la campaña de Cambiemos en Misiones dijo que están trabajando y tienen otra mirad de lo que necesitan los misioneros para vivir mejor. “No puede ser que todavía haya misioneros que no tienen luz, agua potable o cloacas. En Iguazú por ejemplo destino turístico donde está la Maravilla Natural del Mundo – Las Cataratas – no tiene servicios. El gobierno no hizo cuando tiene años de poder absoluto”, indicó.

En esa línea a su criterio el “gobierno de la Renovación no pudo resolver cuestiones básicas” en tantos años y hoy Cambiemos en Misiones está recorriendo la provincia para discutir con los misioneros esos temas.

Sobre cómo ve el Gobierno de Mauricio Macri para las elecciones de este año dijo que se inició “el camino correcto” y que pese a que el año pasado la crisis económica fue un golpe fuerte, se están haciendo las reformas estructurales profundas que se necesitaban. “Creemos de acá a octubre falta mucho pero confiamos plenamente en la capacidad del Presidente”, agregó.

Finalmente separó las elecciones nacionales de las provinciales. Dijo que en Misiones se va discutir lo que necesitan los misioneros, luz eléctrica, agua potable, cloacas, y pidió a los misioneros que “confíen” en Cambiemos.

GS