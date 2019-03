La Provincia dejará de pagar 500 millones de pesos por año gracias al acuerdo de compensación de deudas con Nación

El secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que el acuerdo mediante el cual Misiones compensará deudas con Nación por más de 3.000 millones de pesos, le representará a la Provincia dejar de afrontar vencimientos por alrededor de 500 millones de pesos por año, dinero que estará disponible para el desarrollo de políticas públicas. Remarcó que gracias a la política de desendeudamiento que lleva adelante el Gobierno de Misiones desde hace 15 años, la deuda pública pasó de representar dos presupuestos completos a menos de 5% de un presupuesto.

Se aprobó recientemente el convenio de compensación de deudas que había sido suscripto por el Gobernador Hugo Passalacqua y el secretario de Provincias de la Nación, Alejandro Caldarelli. Se trata de un convenio a través del cual Provincia y Nación compensaron deudas recíprocas, medida que oxigenará la situación financiera de Misiones y le permitirá mostrar un indicador de deuda favorable.

El secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán explicó que las deudas que Misiones va a cancelar con el mencionado acuerdo se originaron hace más 20 años. Recordó que en los 90 Misiones había tomado deudas con bancos que luego fueron absorbidas por el Estado nacional. “Durante los últimos 20 años, fue refinanciada bajo diferentes modalidades, ahora esa deuda fue cancelada aprovechando el bono que la Provincia recibió el año pasado con el consenso fiscal, a cambio de la renuncia a los juicios que había entablado contra la Nación” por la detracción que aplicaba Nación sobre la recaudación de fondos coparticipables. “En nuestro caso usamos ese bono para cancelar la deuda que teníamos”, dijo Safrán.

El funcionario provincial detalló que gracias al acuerdo de cancelación, Misiones se evitará de erogar más de 500 millones de pesos por año. “Lo que hubiera significado sacrificar recursos que ahora podrán ser destinados a alguna política pública”.

El hecho de que más de 20 años después de tomada la deuda, Misiones todavía esté comprometida con ella da cuenta de la magnitud del proceso de endeudamiento que atravesó la provincia durante los 90. “Esta deuda en los años 97 y 98 representaba dos veces el presupuesto de Misiones, lo que a valores de hoy significaría más de 100 mil millones de pesos, una suma sideral imposible de pagar por parte de la provincia. Para afrontar esos vencimientos la provincia debería dejar de pagar sueldos compra de medicamentos comedores o cualquier otra función básica del estado. Eso no ocurre gracias a que durante estos 15 años hubo un fuerte proceso de desendeudamiento, de no tomar deuda mientras la deuda de años atrás se iba licuando porque la inflación era mucho más alta que las tasas de interés”, dijo

Safrán señaló que de aquella ahora solo resta reestructurar bonos Junior y Cemis que no representan montos significativos . “Misiones es una provincia muy desendeudada, su deuda equivale a alrededor de 5% de su presupuesto y está valuada en pesos, no tenemos deuda valuada en moneda extranjera con lo cual cualquier cambio que se produzca en el dólar no nos afecta en ese aspecto”, indicó.

