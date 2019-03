Si la Corte falla a favor de los jubilados para exclusión de pago de Ganancias, éstos tendrán que iniciar formalmente sus reclamos

Este 26 de marzo la Corte Suprema de Justicia definirá si los pensionistas deben seguir pagando el impuesto a las ganancias, de salir en beneficio de los jubilados, estos deberán hacer el trámite para evitar este descuento.

Rita Mabel Figueredo, abogada previsionalista.

La Corte Suprema de Justicia definirá el 26 de marzo si los jubilados deben seguir pagando el impuesto a las Ganancias. Ese día el máximo tribunal pondrá en consideración si es legítimo que el Estado cobre ese gravamen a los haberes.

Este debate es resultado del caso García, quien cuestionó el pago de este tributo. Según Rita Figueredo, abogada previsionalista, de ser favorable, este beneficio se extendería a todos los pensionistas que hagan sus reclamos. “Estamos expectante respecto a qué dirá la corte (…) Si se resuelve el caso García, esta se extenderá a todos los jubilados”, comentó.

Datos de Anses revela que , unos 300 mil jubilados pagan Ganancias, sobre un total de 7 millones de adultos mayores y pensionados. En concreto un jubilado paga este impuesto si gana más de seis haberes mínimos, es decir, $62.400. Según pudo saber TN.com.ar de fuentes judiciales, hay 2000 casos pendientes.

Precisó para una entrevista en Radio Municipal que el ajuste original viene desde el 2009. “Estamos esperando qué se decide y luego los otros jubilados procederán a hacer su reclamo, porque la aplicación del fallo no será automática, sino que cada uno tendría que hacer su reclamo. El que no tiene ningún reclamo va a tener que hacerlo”, recalcó.

Precisó que los jubilados a quiénes impacta el pago de las Ganancias son los que tienen menos beneficios, en vista de que son a los que más descuentos les aplican, no solo a nivel de impuestos, sino en sus medicamentos porque Pami les quitó muchos de sus beneficios. “Muchos terminan ganando menos que alguien que aportó menos”, cuestionó.

Además sostiene que el número de jubilados de este grupo se extendería, en vista que en los últimos meses del 2018 se sumó una gran cantidad de gente porque se cambió el criterio de dominación del impuesto por lo que la cantidad de ancianos sería aún mayor.

“Durante esos 30 años no solo aportó, sino que pagó por encima todos los impuestos que van en el sistema previsional (…) ¿Cuál es la ganancia? Además para que lleguen a ese monto de jubilación aportaron con un monto que debe ser 40% por encima, sino no llegan”, cuestionó.

Sobre lo que diga la Corte comentó que “está difícil arriesgar una posición, sin embargo se mostró positiva”

Situación de los jubilados

Destacó que los jubilados dependientes de la provincia, tienen una ley más favorable, en cambio los jubilados Nacionales son los que la están pasando mal porque “La mayor cantidad de jubilados cobra la pensión mínima que es de $9,600 y que según cálculos del INDEC no llega al 60% de la canasta básica”.

“Todo el país está como muy sensible por la economía, pero el jubilado no tiene poder de negociación por su alto grado de vulnerabilidad”, lamentó.