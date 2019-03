Frente a las caídas de sistema eléctrico, Oberá inauguró su primer generador delivery

El presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), Carlos Ortt, indicó que este equipamiento se ubicará donde estaba la vieja generadora. Además sostuvo que aunque los costos de energía son excesivos, esta es una medida paliativa.

Carlos Ortt, presidente de CELO.

Debido a los constantes problemas para acceder a energía eléctrica especialmente en tiempos de alto consumo, Carlos Ortt, presidente de CELO propuso un generador delivery como un paliativo en beneficio de los obereños y hoy esa propuesta se concretó con la inauguración de este equipamiento en Oberá.

Los generadores delivery son un paliativo para los picos de consumo y para tener mayor capacidad de generación ante alguna falla en la línea de 132 kv. Sostuvo que dependían del Alem cuando las cargas de energía eran muy altas y no eran suficientes.

Ortt precisó que contar con este equipamiento es un beneficio para toda la población “cuando existen horas picos de demanda energética, generalmente se necesita un refuerzo de inversión de energía de las redes y lo que haría es generar más energía necesaria para Oberá”, afirmó.

Aunque esta no es una solución definitiva afirmó que permitirá un mejor servicio para la población. “Es una energía muy cara para la provincia, pero era proveída por Emsa, por lo tanto no es para estar usándola muy a menudo y no de forma continua, pero bienvenido sea frente a las caídas”.

Aclaró que los costos de generación no se traducirán al usuario, hasta ahora la Provincia lo asumiría. “Sabemos que la situación no está muy agradable que se diga. Estamos con mas problemas para llegar a fin de mes. Los márgenes de utilidad o lo que comúnmente llamamos VAD (Valor Agregado de Distribución) es el único margen que les llega a las cooperativas, la reducción hace que cada vez se haga más difícil para nosotros poder cumplir con las validaciones correspondientes”.

SPM