Esther Kalinoski fue la primera en inscribirse a la plataforma “Emplea Mujer”

La jardinera y especialista en huertas orgánicas María Esther Kalinoski se convirtió en la primera mujer en inscribirse al Programa “Emplea Mujer”. La plataforma digital www.empleamujer.posadas.gov.ar fue presentada la semana pasada en el marco de las políticas públicas con perspectiva de género que viene llevando adelante el gobierno de Posadas.

“Es una muy buena oportunidad porque hoy en día la mayoría de la gente se fija o busca por redes sociales, páginas web y todo lo que sea internet los servicios que necesita. Todo el mundo está más conectado así que personalmente. La venta es mucho más de esa manera. Mi marido es pensionado y no puede trabajar por problemas de salud, entonces la situación económica que estamos atravesando me llevó a inscribirme al programa y salir a trabajar. Me gusta todo lo que es jardinería, huerta y chacras. Paralelamente sigo capacitándome, actualmente estoy haciendo la Tecnicatura en Desarrollo y Extensión Rural y también estoy finalizando el curso de huerta orgánica en la Biofábrica”, comentó María Esther.

El objetivo de la iniciativa es crear un red de trabajo femenina que fomente la contratación de servicios brindados por mujeres, tales como electricistas, gasistas, obreras, peluqueras, plomeras, jardineras, artesanas, cocineras-chefs, servicios de limpieza, entre otros, sin límites de rubros, oficios, especialidades o profesiones.

Para participar las mujeres sólo deben ingresar al sitio web para registrase con un usuario y así poder publicar el perfil con sus datos personales y el detalle de los servicios que ofrece. De esta forma, posadeños y posadeñas podrán contactar y contratar en forma segura a mujeres capacitadas en diversos oficios y profesiones. Además, una vez inscriptas, las trabajadoras podrán acceder a una amplia oferta de capacitaciones para fortalecer la inserción laboral femenina en espacios que históricamente estuvieron reservados para los varones.

Por su parte, Ángela Ferreira, directora de Equidad de Género, destacó que “la medida logró una gran aceptación social, ya son alrededor de 50 las mujeres que próximamente serán dadas de alta en la web y desde que se lanzó la convocatoria son permanentes las consultas en nuestra oficina”.

Para más información, las interesadas pueden acercarse a la Dirección de Equidad de Género, ubicada en calle Junín N° 2470 1º piso, o comunicarse al teléfono 4430994 interno 103 o bien por Facebook en /posadasequidad.