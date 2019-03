El dólar se vende a $42,30 en Posadas

Ayer en Buenos Aires el dólar trepó 26 centavos a $ 42,52, pese a nueva suba de la tasa (ya superó el 62%).

Pese a nueva suba de la tasa de Leliq, que ya superó el 62% anual, el dólar revirtió la baja inicial y trepó 26 centavos este martes a $ 42,52, en bancos y casas de cambio de la city porteña, según el promedio que realizó Ámbito Financiero.

Así, el Banco Central convalidó un nuevo aumento de la tasa de Letras de Liquidez, al implementar, al igual que el viernes, un desdoblamiento en dos etapas de la subasta diaria, para dar “certeza financiera y controlar la liquidez circulante”.

Por su parte en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió 20 centavos a $ 41,50 – valor intermedio de la zona de no intervención oficial-, luego de un comienzo que insinuó un repliegue de su cotización. El volumen total operado ascendió un 13% hasta los u$s 648,7 millones.

La oferta de divisas y los ingresos desde el exterior dominaron el primer tramo del día, lapso en el que se registró el valor más bajo de la jornada al operarse en los $ 41,15, quince centavos por debajo del cierre previo.

Pero, a media rueda comenzaron a afirmarse los pedidos de compra (sigue activa la demanda por cobertura) y los precios respondieron con subas que los fueron alejando paulatinamente de los mínimos de la sesión, mientras la oferta languidecía y la tasas en pesos volvían a subir.

“Hay que tener en cuenta que a la exportación cerealera en este esquema le conviene dilatar las liquidaciones; el lunes solo vendieron un poco más de u$s30 millones, porque cada día que posponen tienen mejor precio del tipo de cambio del dólar mayorista”, explicó el operador Fernando Izzo.

Así, la demanda se fue potenciando hacia el final de la sesión, anotando los máximos en los $ 41,53 en los minutos finales de la rueda.

De este modo, la suba de tasas dispuesta por la autoridad monetaria no tuvo un efecto disuasivo significativo y no logró interrumpir el nuevo avance del dólar, en un escenario en el que el flujo de la oferta todavía no se muestra con la intensidad esperada, afirmó el analista Gustavo Quintana.

El BCRA subastó Leliq por un total de $ 200.000 millones, con una tasa promedio del 62,119 por ciento, producto de una primera subasta con corte en un 61,234 por ciento y del 62,548 por ciento en la segunda.

En una única colocación realizada en la víspera, la entidad había avalado un rendimiento promedio del 59,863 por ciento.

Fuente: Ámbito Financiero