Desde el IPS instan a afiliados a denunciar a prestadores que cobran plus

El cobro de plus por consultas de parte de los médicos prestatarios de las obras sociales, es una práctica que sucede durante todo el año, y que florece con el inicio de clases y la necesidad de realizar el certificado de aptitud física. El presidente del IPS, Dr. Carlos Arce aclaró que se trata de una práctica que no está permitida y que el afiliado puede denunciarla si sucede. De hacerlo, el médico prestatario será multado, en caso de reincidir será suspendido, y el afiliado podría recibir el reintegro del dinero.

Carlos Arce. Red Ciudadana.

Algunos médicos de Posadas, cobran hasta $400 pesos de plus por realizar el certificado de aptitud física a pesar de presentar el carnet de la obra social. “Mi opinión es no al plus, forma parte de un certificado de aptitud escolar donde hay que llenar dos páginas, el médico examina al paciente y traslada los datos a una ficha, no veo porque tiene que haber un extra”, indicó Arce.

Desde la obra social recomiendan que el afiliado realice la denuncia correspondiente “el afiliado tiene que presentar la denuncia por escrito, decir quien lo atendió, en que día, pasa es que el afiliado no presenta la denuncia y solo queda en un reclamo verbal”.

Según explicó el presidente del IPS, los médicos prestadores firman un convenio a principio de año el cual indica que no deben cobrar plus. Además establece los mecanismo de sanción que tiene la obra social ante estas situaciones.

La primera sanción es el descuento del monto del plus sobre la facturación final del médico en el mes, además de una multa por el mismo monto, el valor de la multa se le reintegrará al afiliado. La segunda sanción es la suspensión del prestador por 90 días y la tercera la exclusión del padrón de prestadores.

“Para nosotros siempre es mejor el camino al dialogo, invitamos a que hablen con el prestador y le digan que puede suceder. La comunicación es fundamental, porque no nos interesa el castigo, nos interesa que no vuelva a hacerlo con otro afiliado”, expresó Arce.

JP