Passalacqua y Rovira inauguraron la Escuela Secundaria de Innovación Tecnológica

Se trata de un bachillerato con orientación en informática que tendrá como emblema el concepto de educación disruptiva. Aplicará todos los contenidos de la Ley de educación emocional, aprendizaje basado en proyectos, toda la experiencia de la escuela robótica, aula invertida, entre otras innovaciones. Del acto de apertura participaron el gobernador Hugo Passalacqua; el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad.

Quedó hoy inaugurada la Escuela de la Innovación, una institución llamada a convertirse en un emblema de innovación aplicada a la educación. En una primera etapa funcionará en las instalaciones del CEP 34, ubicado en Sebastopol 3065 (entre Bosetti y avenida Blas Parera) de Posadas hasta que se construya su edificio propio, que estará ubicado en las inmediaciones del Jardín Botánico. Se trata de un bachillerato orientado en informática con especialización en robótica que tendrá formato flexible y en el que se buscará que con estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje.

Con la educación disruptiva como emblema, la nueva escuela pretende aplicar todos los contenidos de la Ley de Educación Emocional, aprendizaje basado en proyectos, la experiencia de la escuela robótica, la implementación de educación disruptiva y todo lo nuevo que educación se refiere. Es una escuela pública, estatal, gratuita y está dentro del sistema educativo. Se trabajará en un entorno escolar disruptivo, lo que implica romper el encasillamiento de las materias tal como se las conoce en las aulas tradicionales y donde la propuesta será trabajar en torno a proyectos y resolución de problemas que atraviesen el día a día de los jóvenes.

Durante la apertura, el presidente de la Legislatura destacó que mientras en la mayor parte del país las clases no iniciaron, en Misiones no solamente se consiguió que iniciaran en la fecha prevista por 15° año consecutivo, sino que se avanza en la modernización de la educación tomando las experiencias más exitosas del mundo como ejemplo.

“Somos quizá la única provincia que haya iniciado su período lectivo en una sucesión que lleva más de 15 años en este ritual primordial que es iniciar las clases, nuestro proyecto político se hace presente en un ámbito de paz y tranquilidad. No nos sobra nada, se logró con la comunidad docente un ambiente de trabajo y de estimulo que hace posible este contexto donde casi el 80% del país no inició las clases postergando lo más sagrado de la educación a millones de compatriotas. En este contexto no solo hemos iniciado con las metas habituales sino que además Misiones hoy da el paso más importante a futuro que es la educación disruptiva. Lo hacemos en un ámbito de modestia de tranquilidad con una ley provincial con un ministerio que se está acomodando a los vertiginosos cambios fundamentalmente de mentalidad”, afirmó.

Indicó que el mundo asiste a una quinta revolución tecnológica que “tiene que ver con la disrupción por eso hay que cambiar hay que innovar, ser creativos en el ámbito de la escuela. En Misiones lo hemos puesto en marcha entre todos”.

Explicó que el nuevo paradigma consiste en aprender, mientras que el viejo paradigma era enseñar. “El proceso que fue rico de la escuela a comienzos de siglo que el docente transmitía desde una posición de imperio de dictum, sin posibilidad de cambio e imponía el contenido de esa clase y el sujeto educando era pasivo, tenía que ‘repetir como loro’ sin posibilidad de cambio, fue un modelo que sirvió muchísimo en la evolución de la humanidad pero perdido vigencia”, dijo.

Señaló que los avances que lograron todas las áreas centrales del conocimiento, “las ciencias duras, las de la salud -especialmente las neurociencias- y fundamentalmente la tecnología, nos están indicando que hay una revolución, que hay que meter mano y esto depende de la política”, remarcó.

Asimismo dijo: “somos parte de ese proceso y el misionero es diferente, tiene otra cultura. Es una sociedad diferente, somos emprendedores”, completó.

A su turno, el gobernador Hugo Passalacqua, consideró que hoy las aulas “son porosas”. “Ya no hay extramuros donde está la ignorancia y el vulgo profano e intramuros donde está la sabiduría del docente. El conocimiento solo entraba de la mano del docente, así durante dos siglos y medios, ese esquema hay que empezar a romperlo, el esquema de horarios, de recreos, eso tiene dos siglos y medio, pretender que siga dos siglos y medio más es una locura cuando el mundo ha cambiado 180 grados. Si nos ponemos a tono con las nuevas teconologías estamos muertos”, indicó.

Advirtió que lejos de ser la culminación de un proceso, la Escuela de la Innovación es “el principio de una secuencia de innovaciones y cambio. Es un paso fantástico, me conmueve como docente clásico que me vengan a sacudir así, que el conocimiento ya no baje en sentido vertical exclusivamente”, remarcó.

Valoró el rol de las tecnologías al servicio de una educación que abondone la verticalidad y se concrete en un plano horizontal de cooperación e intercambio solidario y subrayó que “simboliza el ADN misionero: emprender, abrir caminos y atreverse a nuevos desafíos”.

El especialista que tendrá a cargo la coordinación de este proyecto innovador, Miguel Sedoff consideró a su tiempo que “es un orgullo decir que estamos creando para la Provincia una escuela que pueda plasmar una historia de innovación educativa que es nueva, pero intensa, con muchas líneas de trabajo que permitieron pensar en una institución que englobara todas estas líneas de innovación”, dijo el coordinador Sedoff, quien también afirmó que fue pensada como “una escuela donde no solo los alumnos quieran venir, sino un lugar donde quieran quedarse”.

Los interesados que tengan entre 13 y 15 años y deseen formar parte de este desafío de estudiar en un ambiente distinto, con herramientas y enfoques novedosos, podrán hacerlo on line, en el sitio guacurari.misiones.gob.ar.

