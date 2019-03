Mujeres líderes de instituciones educativas universitarias de Misiones debatieron sobre su rol en la Universidad Gastón Dachary

El panel se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora entendiendo que la educación es el instrumento más relevante para conseguir la emancipación de la mujer, en una época en la que todavía existe una amplia brecha en la igualdad de género en diferentes espacios.

En este marco, Alba Pérez Chilavet, rectora de la Universidad Gastón Dachary hizo mención de las dificultades más habituales que suelen atravesar las mujeres al realizar una carrera superior o universitaria: elegir y permanecer en una carrera, conquistar espacios de poder e incluso culminar una carrera siendo madre simultáneamente.

“Al hablar, dialogar, generar expectativas de trabajo, con Alicia y con Gisela, pensamos en generar, por ejemplo, diplomaturas de liderazgo dentro de nuestras propias universidades para que, a partir de ahora que la política nos da la posibilidad de una paridad de género, podamos conocer y capacitarnos para llegar a ese espacio”.

De esta manera, la Universidad Gastón Dachary y la Universidad Nacional de Misiones intentarán generar un espacio de formación en liderazgo.

Por su parte, Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones sostuvo: “A pesar de la igualdad que nosotros podemos debatir en estos ámbitos universitarios donde soy totalmente democrática, todavía existe una gran brecha en la igualdad de género en los espacios de gestión”.

Si bien la Universidad Nacional de Misiones se encuentra trabajando en políticas de inclusión y es pionera en: licencias por maternidad, becas de guardería, protocolos de violencia de género y licencias especiales para estudiantes madres, la rectora de la UNaM indicó:

“En la Universidad Nacional de Misiones el 60% de los estudiantes son mujeres, en cuanto a docentes hay una paridad de mujeres y hombres en un 50% y en el claustro no docente supera en un 5% el claustro varonil de no docentes. En cuanto a los puestos de gestión no supera el 30% y esta es la primera vez en la historia de la Universidad Nacional de Misiones que hay una rectora”.

Al hablar respecto de la actividad realizada interinstitucionalmente, la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Gisela Spasiuk explicó: “Es importante ratificar que las mujeres desde distintos lugares (desde lo público, desde lo privado) nos juntamos para pensar juntas avances y desafíos en la conducción y gestión de las instituciones de educación superior”.

Y agregó: “Hemos crecido mucho, hemos avanzado, ocupamos espacios de poder, pero todavía quedan grandes brechas que hay que resolver, no solo por nosotras, sino por todas las mujeres que todavía no accedieron a la igualdad de derechos”, indicó Spasiuk en relación a los cargos de poder que en su mayoría suelen estar ocupados por hombres y en los hogares donde las principales tareas domesticas continúan recayendo mayormente sobre las mujeres.

AVD