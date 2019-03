Intento de abuso a una joven en Eldorado: el padre apunta a un vecino pero el mismo no habría sido el autor y quedó indignado por las acusaciones

Un intento de abuso sexual en perjuicio de una joven de 18 años en la ciudad de Eldorado, generó polémicas además del temor e indignación de la familia de la chica que teme lo peor. Es que el padre apunta a un conocido de la zona que tenía signos de mordeduras y rasguños, métodos usados por la muchacha para evitar la violación, pero al parecer y según lo que tiene la Justicia hasta el momento, este hombre sufrió las lesiones en un caso personal. El caso es por lo pronto confuso ya que la joven no lo habría reconocido como su agresor aunque su progenitor asegura que sí se cruza con el hombre no sabe cómo reaccionará.

El caso se registró en la noche del domingo en el barrio Antiguo Centro de Eldorado, cerca de un puente en una zona con poca iluminación. Una joven de 18 años estaba próxima a llegar a su casa cuando fue sorprendida por un desconocido que trató de abusarla sexualmente. La tomó del cuello y la víctima como último recurso lo mordió y se defendió a patadas y arañazos. Logró correr y llegar a su domicilio en un estado de shock y como una pareja en motocicleta que andaba cerca del lugar vio el hecho, fue hasta donde corrió la joven y le comentaron a sus familiares lo ocurrido. Se hizo la denuncia y posteriormente la policía en primera instancia detuvo a varias personas, que ninguna finalmente tenían relación salvo el caso de un hombre de unos 25 años.

Esta detención es la que desató una polémica y confusión. El padre de la joven, de nombre Rogelio, asegura que ese último detenido a quien conoce como Aquiles, fue el autor de ataque y que hay personas que lo conocen en el barrio e incluso se habla de familiares, saben que tienen antecedentes por al menos dos casos de abusos.

Esta acusación es la que indignó por llamarlo de alguna manera a Miguel Aquiles Alvárez, quien si fue detenido porque se presumía que podía tener algo ya que su mujer lo denunció por un problema familiar y que regresó luego de ausentarse con algunas lesiones de mordeduras, rasguños y golpes, como se había defendido la víctima de intento de abuso.

Pero la Justicia no tiene elementos todavía para comprobar esa teoría y encima, la denunciante no reconoce a su atacante, no sabe quien fue y luego la concubina del hombre agregó en la comisaría local que ella provocó esas heridas tras una discusión de pareja.

De cualquier manera, el juez de Instrucción N°1 de Eldorado Roberto Saldaña, investiga el hecho y no descarta nada. Decidió liberar a este sujeto y que siga la causa, tanto la de la joven y que se investigue también la denunciada por la concubina del hombre en cuestión. El acusado por el padre de la chica asegura que no tiene relación con el hecho mientras que desde la familia de la joven a través de una entrevista con un medio periodístico eldoradense, aseguran que el mencionado es el sospechoso y temen que haya un encuentro tanto con el padre o con la propia chica o que directamente se fugue.

MAG

EP