Defensoría del Pueblo de Posadas no interferirá en desalojo de familias en terrenos de Yacyreta

Alberto Penayo, Defensor del Pueblo de Posadas, sostuvo que es imposible que puedan intervenir en la decisión de la justicia de desalojar a las más de 200 familias, en vista de las condiciones de la invasión. Sin embargo anunció que harán un relevamiento para definir la situación real de cada familia.

“No hay probabilidad de solución… nosotros somos un mecanismo de mediación, no de decisión”. Todo indica que el desalojo de las 200 familias en los terrenos de Entidad Binacional Yacyreta (EBY) es más que inminente. Hoy, el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, sostuvo que la entidad que el preside no podrán defender o intervenir, debido a que existe una orden judicial que determina este hecho como una usurpación de tierras y que no pueden contradecir la ley.

“En el marco legal lo que puedo decir es que nosotros no podemos interceder frente a la justicia porque hay una situación de hecho que es la usurpación técnicamente hablando”.

Precisó que cuando hay un desalojo planteado por un juez, como entidad defensora ven y analizan el proceso, no obstante en toda sentencia del juez donde se evidencie que toma de un bien por la fuerza o el engaño, porque se encuadra en el artículo 81 del código Penal, nosotros no podemos intervenir. “Nosotros sí podemos intervenir en aquellos derechos que se fueron ganando, cosa que acá no sucedió (…) no hay nada que podamos defender”, comentó durante una entrevista en Radio Tupambaé.

Añadió que la justicia ordena el desalojo porque no son propiedades libres “podemos un recurso en la medida que haya una resolución que avale, pero en este caso no lo hay”.

El Defensor del Pueblo informó que sí estableció reuniones con diversos actores involucrados. Explicó que de por sí este terreno no es apto para vivienda y pone en peligro la integridad de las familias. “Queda liberado una franja muy pegada al arroyo, que es un lugar de riesgo, inhabitable y es imposible llevar algún servicio”.

Comentó que harán un relevamiento porque saben de la situación habitacional de muchas personas, no obstante han descubierto que muchas de las familias invasoras ya han estado en un proceso del IPRODHA.

“Yacyreta no van a ceder los terrenos, la solución no es quedarse en ese lugar hoy ni mañana”, acotó

