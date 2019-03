“Cuando finalicen las obras en el puente Posadas-Encarnación se duplicará el número de casillas de ingreso y egreso”, aseguró el Director Nacional de Asuntos de Frontera

En un alto de la recorrida por las obras que se desarrollan en la cabecera argentina del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, el Director Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, Fernando Cafasso, visito los estudios de Misiones On Line donde aseguró que una vez finalizadas, culpando del atraso a las lluvias de los últimos días, duplicarán y hasta triplicarán la capacidad de paso de egreso e ingreso al país.

Luego de comentar que están recorriendo las obras y pedir que “el tiempo nos de tregua”, dijo que idea es que a fin de abril o los primeros días de mayo se pueda habilitar la salida país que, explicó, va a estar separada de lo que es hoy el complejo, “va a haber 14 puestos de control migratorio para vehículos, un nuevo lugar de control de ómnibus y también una nueva vía de salida de camiones. Eso va a agilizar muchísimo y va a haber mucha más comodidad para los que egresan y también le va a dar comodidad a los funcionarios de control y seguridad que trabajarán en un lugar mucho más ameno y más cómodo”.

Nuevo diseño

Confirmó que “hoy tenemos cuatro casillas de ingreso y siete de egreso, pero que encima esos siete están un poco desacomodados y eso genera un poco de caos vial. El sistema que tenemos pensado es el mismo formato que hay de ingreso a Argentina por Iguazú, es el que denominamos tipo peaje que le da mucho más agilidad al movimiento vehicular, donde hay un control migratorio de cada vehículo que la gente no se baja del auto y el control aduanero es a posterior, esto le va a dar más velocidad al movimiento de entrada y salida de Argentina”.

Sobre el avance de la obra comentó el funcionario que “cualquiera que hoy pasa por la Costanera va a ver el inmenso techo que se está armando, ya están las 14 cabinas esperando ser subidas a cada lugar donde van a ir acordonadas y eso va a hacer que el formato de peaje, que es el mismo que se utiliza en las fronteras más modernas del mundo, no lo inventamos, hemos estudiado, viajado, es el mismo formato que tiene Estados Unidos con Canadá, con México y que la Unión Europea tiene con el sur de Asia. Es un mandato del presidente (Mauricio Macri) que sea ágil pero el control cada vez mejor. Tenemos que resolver esa incongruencia en principio, porque los controles en Argentina no se negocian y queremos la tranquilidad de todos, que toda la gente que entre a la Argentina o sale sepa que tiene un control. Desde el 2016 estamos conectados a Interpol que es la información las 24 horas los 7 días de la semana, que carga los datos de todas las personas con pedido de captura o cualquier tipo de cuestión delictual del mundo lo tiene el sistema de migraciones, toda esa tecnología va a estar aplicada en los controles que estamos teniendo hoy”.

Control biométrico

Consultado por el equipamiento que acompañará a esta ampliación de cabinas, Cafasso comentó que la Dirección de Migraciones que depende del Ministerio del Interior “va a instalar en la zona la Estación del tren el control biométrico, todos los argentinos que vayan a tomar el tren, a muy corto plazo, no van a tener que llevar los documentos con un agente migratorio sino que van a poyar en una máquina de control biométrico que le va a abrir las puertas como en la terminal aérea de Ezeiza o en Aeroparque los vuelos internacionales. En principio va a ser para argentinos por lo tanto cualquier otro migrante que quiera salir o ingresar al país que no sea argentino va a tener que pasar por el control tradicional. No hay que temerle a la aplicación de tecnología para ajustar posible errores”.

Más personal

Respecto al personal que también se supone habrá que aumentar, respondió que vienen manteniendo reuniones con funcionarios de Migraciones y Aduanas a nivel nacional, “más allá de que la idea es no ampliar la cantidad de personal del Estado, en este caso en cuestiones muy puntuales como es el tema de Migraciones y Aduanas, cuando son lugares necesarios, creo que ya tienen autorización para ver la posibilidad de sumar la dotación, pero es un tema que maneja cada organismo por el cual ahí son autónomos, trabajamos en conjunto y ellos están resolviendo para ver cómo pueden distribuir y sumar gente si es necesario”.

Situación del tren los fines de semana

También se consultó al funcionario de Asuntos de Frontera sobre la situación de no circulación del tren de une Posadas con Encarnación los fines de semana por no abonar el concesionario los adicionales del personal de Aduanas, quien dijo estar informado del tema, “tengo pendiente una reunión con el concesionario, es un tema que la competencia la tiene el Ministerio de Transporte, porque está en la órbita del ferrocarril, pero más allá de eso voy a tratar de colaborar para ver cómo podemos destrabar ese inconveniente y seguramente dada la relación que tenemos con el concesionario que es buena vamos a ver si lo podemos resolver en estos días”.

Obras delegadas

Otra de las novedades que comentó Cafasso es la de delegar obras en el Gobierno provincial, una vez que estén habilitadas las obras que se están desarrollando, “esperamos fines de abril primeros días de mayo la parte de salida país, una vez que este habilitado ese sector, enseguida vamos a entrar a trabajar en donde más problemas tenemos hoy que es en el ingreso y que muchísimas horas pierden los posadeños en el puente o en las calles de Encarnación por las demoras que tenemos para ingresar. Eso es lo que tenemos que tratar una vez que tengamos habilitada la salida, porque nunca podemos cortar el funcionamiento del puente, esa obra que va a tener 14 cabinas más de ingreso, no solo vamos a duplicar, casi triplicar la cantidad de cabinas, cosa que la gente no tenga que estar muchas horas arriba del puente lo estamos trabajando con la Provincia para darle más agilidad. Una vez que terminemos esta obra en seguida iniciar la otra y ver la forma de firmar un convenio con el Gobierno nacional que aportara los fondos porque es un tema federal”.

Ituzaingó – Ayolas

Confirmó por último la concreción de la habilitación de un nuevo paso con Paraguay sobre la estructura de la represa de Yacyretá, comentando que es un pedido expreso que hizo el presidente Macri conjuntamente con el presidente del Paraguay Mario Abdo Benítez, “estuvimos a fines de enero con el ministro del Interior Rogelio Frigerio recorriendo la represa, los primeros días de febrero presentamos un anteproyecto. Lo que va a estar habilitado va a ser para vehículos livianos y combis de hasta 24 asientos, ni camiones ni micros de gran envergadura va a poder pasar, por un tema de seguridad. Se están firmando algunos convenios internacionales, la EBY más las dos Cancillerías y en estos días esperamos iniciar el proceso de licitación de una obra que en tres cuatro meses del inicio creemos terminada”.

