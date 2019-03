Confirmado como candidato a gobernador, Oscar Herrera Ahuad, dijo que además de salud y educación pondrá especial atención en la producción

El conductor de la renovación y presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, anunció este martes que el candidato a gobernador del Frente Renovador en las próximas elecciones es el actual vicegobernador Oscar Herrera Ahuad. “El agro y la producción es una obsesión que tengo. Tiene que ser una provincia que de el puntapié definitivo a ser una provincia productora de alimentos, que se autoabastezca en materia de granos, carne, lácteos”, aseveró.

El anuncio fue realizado en el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria de Innovación, que se realizó este martes en Sebastopol 3065 de la ciudad de Posadas. Una vez confirmado la candidatura, el Vicegobernador brindó declaraciones a la prensa. “Seguiremos construyendo y trabajando con la misma dinámica y mucha responsabilidad”, afirmó.

El Vicegobernador aseguró que se le plantea un gran desafío con una vara muy alta. En este sentido dijo que seguirá dando prioridad a la salud y a la educación. La provincia destina el 70 por ciento del presupuesto a estos sectores. Además de ello, Ahuad aseguró que es una obsesión avanzar en ser una provincia que se autoabastezca. Indicó además que Misiones es una provincia sana y en esa línea pretende seguir. “Quiero seguir teniendo una provincia que sea sana en las cuentas públicas, en la educación, en la salud, en las cuestiones sociales, con los mismos valores que venimos haciendo hasta ahora”, expresó.

“Pero estamos en condiciones de llevar adelante esos desafíos con el aprendizaje que venimos teniendo”, aseguró Herrera Ahuad quien en su rol de Vicegobernador y antes como Ministro de Salud, tuvo una impronta de contacto permanente con la gente.

En cuanto a la política en Misiones, Oscar Herrera Ahuad, consideró que “Misiones es una provincia diferente que se caracteriza por haber cultivado a lo largo de todos estos años sus raíces más fuertes y organización política que tiene que ver con el misionerismo”.

Consultado sobre cómo será la campaña, dijo que será sin dudas la gestión y no cambiará absolutamente la intensidad que vienen llevando adelante desde que están en la función pública.

“Lo importante es que nuestro espacio político pone a disposición de la gente la gestión y el trabajo. Será una campaña corta y disruptiva como esta”, dijo comparando la situación de campaña con la presentación de la escuela de Innovación.

El Vicegobernador también se tomó un momento para rememorar cuando recibió la propuesta de ser director del hospital de San Pedro. “Fue en 2001, en un acto parecido, pero de inauguración de viviendas, un año muy difícil igual que este, el ingeniero Rovira se acercó y me dijo: quiero que me des una mano, se acercó y me pidió que sea director del hospital de San Pedro. Han pasado 19 años, así que hemos vivido toda una etapa de formación, de trabajo, de madurez y hemos llegado a este tiempo que es muy importante”, señaló. Para Herrera esta candidatura es también el esfuerzo de todos: “de la familia, de los amigos, del equipo político, de los que me apuntalaron en los momentos más difíciles. Sin duda que se me viene a la mente a mi padre, mi madre. No son momentos sencillos, pero ya nos hemos preparado durante mucho tiempo para diferentes funciones que nos toque tener en el futuro”, expresó.

“No ha cambiado nada, tenemos que trabajar fuertemente, cerca de la gente”, remarcó.

APF