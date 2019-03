Sudáfrica: Se lo tragó una ballena y vivió para contarlo

Un buzo estaba participando de la filmación de un documental. “No había tiempo para el miedo”, dijo sobre ese insólito accidente.

El director de Dive Expert Tours, Rainer Schimpf (51), se encontraba con su equipo de buzos en un evento para documentar la migración de la sardina, que tiene lugar en el sur de Africa desde mayo hasta julio.

El equipo de buzos estaba en aguas al sur de Ciudad del Cabo y se había dividido en dos grupos y repentinamente, durante las grabaciones, el mar comenzó a agitarse y Schimpf fue tragado, literalmente, por una ballena de Bryde. Acto seguido, el animal le escupió y consiguió salir ileso de la situación.

Tras el incidente, explicó a Barcroft TV que estaba tratando de grabar a un tiburón cuando de repente todo se oscureció y sintió que la gran ballena se apoderaba de su cuerpo. “Podía sentir la presión en mi cadera. En aquel momento no había tiempo para el miedo, tenías que utilizar tu instinto”, describió.

“Contuve el aliento porque pensé que tendría que bucear y liberarme de la ballena a metros de profundidad”, siguió el experto. Schimpf lleva más de 15 años en el sector y nunca se había encontrado en una situación como ésta. Su compañero y fotógrafo Heinz Toperczer mantuvo la cámara enfocada en él y pudo capturar el momento exacto.

