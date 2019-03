Nicolás Dujovne busca inversiones en Estados Unidos para energía

El ministro de Hacienda y Finanzas está en Houston, en un evento de la industria del petróleo y el gas

Nicolás Dujovne llegó esta mañana a Texas con un mensaje optimista, algunas promesas y un pedido concreto de inversiones a los empresarios petroleros que lo esperaban ansiosos de recibir de primera mano del ministro de Hacienda un panorama más claro del rumbo de la economía argentina en el turbulento inicio del año electoral. Un número quedó resonando entre los hombres de negocios: las oportunidades de inversión en el país durante los próximos años ascienden a unos 30.000 millones de dólares.

Después de una semana de fuertes sacudones cambiarios y un test en las urnas muy caro a sus intereses, lo que escucharon los hombres de negocios calmó un poco a los más inquietos, pero no despejó todas las dudas. El resultado de octubre se mantiene en el horizonte como principal fuente de preocupación. “Fue la primera pregunta que le hicieron los empresarios”, resumió off the record un experto del sector que participó de un encuentro con el ministro de Mauricio Macri.

Junto al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, Dujovne enfatizó durante un almuerzo organizado por la sede de Houston del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) que en la Argentina hay buenas oportunidades de inversión. En una pantalla gigante el ministro de Hacienda proyectó un cuadro con el detalle de las necesidades en materia de infraestructura para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta bajo el título “Qué podemos hacer juntos”.

“Nuestro mensaje central es que seguimos muy optimistas en cuanto al futuro de la Argentina”, dijo el ministro ante unos 120 empresarios, representantes de grandes firmas e inversores reunidos en un salón del hotel DoubleTree, de Houston. Hizo un resumen de las medidas que está tomando el Gobierno para estabilizar la economía y reconoció que 2018 “fue un año difícil para muchas familias y empresas”.

Dujovne afirmó sin embargo que se están sentando las bases “para crecer de forma sostenible y poder desarrollar todo nuestro potencial”. En otro tramo señaló que el gobierno de Macri está “absolutamente comprometido en la agenda de reducción impositiva”, según pudo saber Infobae.

El ministro argentino hizo un largo repaso de su gestión al frente de la economía argentina en el que no ahorró críticas a la herencia recibida del kirchnerismo. Bajo el brazo traía además el primer resultado electoral del año, que fue bien recibido por el empresariado basado en Texas. El triunfo de ayer del gobernador Omar Gutiérrez (MPN) en Neuquén les garantizó continuidad a los acuerdos de explotación de Vaca Muerta. No es algo menor. La noticia los alivió tanto como al Gobierno.

Lopetegui por su parte repasó las oportunidades de inversión en el sector energético argentino en los próximos años, en infraestructura, energía eléctrica y renovable y acceso a nuevos mercados, indicó un resumen de prensa distribuido luego del encuentro. Según el secretario, la Argentina comenzará este año a exportar petróleo liviano y las exportaciones de gas crecerán fuertemente a partir de 2019.

“El éxito que estamos viendo en Vaca Muerta, que ya representa un 20% de la producción de petróleo y un 40% de la de gas, es recién la punta del iceberg”, dijo el secretario de Energía. El funcionario destacó que las oportunidades del sector ascienden a unos 30.000 millones de dólares a lo largo de los próximos años (10.000 millones en infraestructura, 8.200 en energía eléctrica, 12.000 en renovables, 3.000 en acceso a nuevos mercados).

El próximo paso, enfatizó Lopetegui, son las inversiones en infraestructura, con la licitación en agosto de un nuevo gasoducto para conectar Vaca Muerta con Buenos Aires y el puerto porteño. Esa inversión demandará unos 1.500 millones de dólares.

La de Houston es la primera de dos escalas en el viaje de Dujovne y Lopetegui a Estados Unidos. Mañana los funcionarios mantendrán una reunión con el secretario de Energía norteamericano, Rick Perry, y encuentros en el marco del CERAWeek 2019 con representantes de algunos de los grandes jugadores del negocio petrolero a nivel global, como Chevron, Shell, Total y Petronas, entre otros, antes de partir rumbo a Washington DC.

Ya en esta capital, Dujovne se reunirá el miércoles con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

Un día después mantendrá encuentros que desde su entorno se apresuraron a catalogar de sólo “protocolares” con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y David Malpass, secretario adjunto del Tesoro de EEUU y candidato designado por Donald Trump a la presidencia del Banco Mundial.

