MundialDeFutsal: “Me siento en casa, Misiones es un lugar que tiene vínculos profundos en mis emociones”, dijo el DT de la Selección

Así lo manifestó emocionado el entrenador de la selección Argentina de Futsal, Ariel Avveduto. El plantel completo de la Selección Argentina de fútbol de salón, ya se encuentra en Montecarlo, entrenando para el gran desafío mundialista que se realizará en nuestra provincia a partir del 31 de marzo.

El entrenador de la selección además puntualizó: “es una satisfacción enorme por varias cosas. Primero por la posibilidad que me dio la Confederación de ser el entrenador de la selección Argentina y desarrollar un proyecto muy largo de cuatro años en este último período. Me permitió desarrollar unos programas que tenían que ver con la formación y me permitió recorrer toda la Argentina. Una Argentina desconocida para mí, con culturas súper diversas y súper ricas.

Por otro lado la provincia de Misiones está directamente relacionada a mis emociones más profundas, a mi carrera a nivel profesional como entrenador que comienza con el campeonato que gané acá. Por lo tanto cerrar este ciclo como entrenador acá en la provincia y dirigiendo a la Selección Argentina no deja de ser muy significativo.

Me siento en casa, por lo tanto no solo es el mundial en la Argentina sino es el mundial en un lugar que tiene vínculos profundos en mis emociones. Estamos muy contentos, muy ilusionados y asumiendo la responsabilidad que implica poder dignificar nuestro deporte y la camiseta.



Venimos en un ciclo largo de preparación, hace mucho tiempo que venimos trabajando y tenemos asumido el compromiso y ahora estamos en la recta final, en el último trayecto de la preparación y nos quedan veinte días para poder ajustar los detalles necesarios y que el equipo termine de definir, encontrar y consolidar la idea, el modelo de juego, nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de rituales que creo que son los dispositivos necesarios para poder obtener el título o ilusionarnos con eso.

Ya estamos instalados en Montecarlo, estamos en el estadio viendo las modificaciones y lo lindo que ha quedado, lo confortable que está y seguramente iremos teniendo una serie de amistosos. Estaremos recorriendo algunas subsedes de algunas sedes más, que vamos a estar visitando durante el torneo.

Este mes es para eso: para terminar de adaptarnos, conocer más profundamente nuestra realidad, conocer más a nuestra gente y terminar de definir el modelo, para llegar muy bien al primer partido”, culminó Avveduto.