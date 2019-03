Mujer de Villa Bonita denunció que su ex pareja llevó a su hijo a La Pampa sin su consentimiento y pretende quedarse definitivamente con él

Se trata de Carla Gularte quien realizó la denuncia porque se encuentra alejada de su hijo, Octavio de 7 años de edad, desde hace una semana .

Carla Gularte en Radio Libertad

El niño habría sido llevado por su padre biológico, Armando Fabián Gómez, quien integra las fuerzas armadas. El problema se desató al no habérselo comunicado previamente a la madre del niño y la situación empeoró cuando el hombre le dijo que no lo pase a buscar porque se quedará con él en dicha provincia “Porque quiere lo mejor para él”.

“La abuela me había comunicado que habían ido a Puerto Rico a pasar unos días de camping durante el Carnaval, ya que su padre se encontraba de vacaciones, pero el lunes siguiente me avisaron que estaban en La Pampa y que no lo busque porque se iba a quedar ahí”, relató la madre del niño en Radio Libertad.

El lunes siguiente Armando Fabián Gómez le mandó un mensaje a Carla diciendo que no lo pase a buscar a Octavio porque se lo había llevado a La Pampa, sin previo aviso, donde el hombre tiene su residencia y domicilio.

La denuncia correspondiente fue realizada por Carla Gularte en la Fiscalía N°1 de Oberá.

