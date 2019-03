Instan a gremios a unirse a pedido de ampliación de plazos de pago ante la Afip

Frente a la denuncian de la CEM la semana pasada, donde solicitaba que las pymes abonen sus deudas hasta por 10 años, el Presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, instó que más consejos económicos y organismos se unan al pedido y cuestionó que hasta la semana pasada no se haya habilitado lo anunciado por el presidente Mauricio Macri donde afirmaba que existiría una línea de crédito especial para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones.

Como se sabe la semana pasada la CEM solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) una moratoria especial para pagar en 120 cuotas las obligaciones tributarias con el objetivo de palear la crisis económica que está afectando sus arcas y se demandó que estas puedan abonar sus deudas durante los próximos diez años a un interés del 24 por ciento anual.

En una entrevista con Radio Libertad, Haene sostuvo que no han tenido aún información sobre la respuesta a su pedido y que buscan que esta solicitud se extienda a todo lo que esté bajo la administración de la Afip. “Deudas impositivas y previsionales que abarque todo lo que la Afip tiene a su cargo, inclusive las deudas de trabajadores autónomos”, comentó.

Afirmó que respecto al proceso tienen conocimiento que ya fue presentado por la jefa de la región Posadas en una reunión que se tuvo a nivel nacional y que se le hizo llegar al propio ministro. Agregó que similar solicitud también fue presentada por el Consejo de Profesionales del NEA desde Resistencia Chaco, por ello instó a que todos se unan a esas demandas.

“El problema es del país, no importa la provincia que sea todos estamos con problemas (…) la idea es tomar contacto con los dirigentes gremiales del NEA para que vean la posibilidad de unirnos (…) para que tenga efecto es que todos se pongan de acuerdo desde todas las cámaras”.

Sostuvo que “hay más de un diputado nacional de Misiones que está elaborando un proyecto de ley para presentarlo en la cámara de diputados de la Nación (sobre este tema)”.

Precisó que “al tratarse de una moratoria debe salir del Congreso, ya que las moratorias implican la ida de multas e intereses”, afirmó.

Sobre los préstamos más accesibles para las pymes con tasas subsidiadas que anunció el presidente Mauricio Macri, sostuvo que todavía no han podido acceder a ellas. “La semana pasada averigüé en 4 bancos y todavía no estaba la línea disponible, me preocupa porque ese anuncio lo hizo el presidente antes de ir a la India , por ahora no es más que un anuncio aunque es bueno aclarar que cada banco será autónomo al decidir a quién le da y cómo califica a sus clientes para recibir este beneficio”, afirmó.

SPM