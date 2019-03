El PJ misionero definió acompañar a la Renovación en las elecciones de junio

Tras el Congreso Provincial del PJ Misiones el día sábado, los congresales decidieron trabajar por la unidad y el acompañamiento al Frente Renovador en las elecciones provinciales. Días antes se realizó el Congreso Nacional en el cual se resolvió “la conformación de un Frente Patriótico Nacional, con un llamado de unidad de toda la oposición, donde el púnico límite es Cambiemos” expresó Rafael Pereira Pigerl, presidente del PJ Misionero.

El jueves se realizó en Buenos Aires el Congreso Nacional del Partido Justicialista del cual participaron 672 congresales del país, de los cuales veinte eran de Misiones. Allí se resolvió la unidad, en un frente nacional en el que el único límite sea “el neoliberalismo, la inflación, el endeudamiento, las tarifas altas en energía eléctrica, agua, gas y peaje”.

De la misma forma el sábado se realizó el Congreso Provincial en la sede partidaria donde en consonancia con el congreso nacional, se decidió trabajar en pos de la unidad y el acompañamiento a la Renovación , “marcando la diferencia entre aquellos que se llamaban compañeros y que están votando entrar a este neoliberalismo de forma expresa” indicó Pereira Pigerl en Radio Libertad refiriéndose al puertismo.

Para Pereira Pigerl no hay otra alternativa más que la unidad y que disgregarse serviría únicamente a Cambiemos. Por eso aclaró que en la construcción nacional no habrá límites ni con Cristina ni con los gobernadores de Alternativa Federal. “Se llamó en forma expresa a Sergio Massa y a los gobernadores, a que no hagan lo mismo que pasó en el 2015, de defenestrarnos unos a otros y que vayamos todos por el mismo espacio, incluso si quiere postularse Massa como candidato, que lo haga dentro de un frente común” expresó.