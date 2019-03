Comerciante posadeño denunciado por agresiones: “lo saque a los empujones, no le toqué un pelo”

Luego de la denuncia realizada por una pareja en la que manifestaron agresiones recibidas por el propietario de Uniformes Pissani de la ciudad de Posadas, el comerciante habló con Misiones Online y dio su versión de los hechos.

Santiago Pissani, comerciante posadeño

El viernes pasado una pareja llegó al comercio en busca de los uniformes para el inicio de clases de sus hijos. Al momento de realizar el pago con tarjeta, el posnet denegó la transacción dos veces pero el dinero le fue descontado a la mujer quien lo constató en su home banking por lo que exigió que le reintegraran el dinero. Según consta en la denuncia, el comerciante los agredió y lanzó una perforadora que impactó en su marido.

Santiago Pissani, propietario del comercio dio su versión de los hechos e indicó que si bien sacó a los empujones a la pareja del comercio, no los agredió físicamente “no hay nadie mejor que yo en este pueblo peleando, si yo le quisiera pegar al tipo lo rompía todo, lo saque a los empujones no le toque un pelo”, indicó.

Según el comerciante debido a las tormentas del viernes el sistema de pagos con posnet cayó y todas las tarjetas en todos los comercios funcionaban mal. Admitió haber lanzado el aparato contra la pared porque no funcionaba y también haber pasado la tarjeta en otro posnet dado que la primera le había denegado la transacción.

“La señora se fija en el home banking y le figuraban las dos compras, pero en mis comprobantes decían denegados”, explicó el hombre que llamó a su secretario para ver si podían anular la compra y este le indicó que al no haber número de transacción esto no era posible.

Según el comerciante, decidió entregar la mercadería a la mujer y pedirle 48 horas a que se acredite el pago en su cuenta, “si no se acreditaba que venga luego y me la pague y si se acreditaba yo le devolvía los $3800”, explicó. A pesar de a propuesta de Pissani, la mujer se negó a abandonar el lugar sin su dinero dado que a ella ya le habían descontado ambos pagos.

“De mi pueden decir cualquier cosa, que soy cabrón o lo que sea, pero jamás le cague a nadie en el negocio y por eso soy el que más vende uniformes en Posadas, dejemos de lado los temas personales, si soy bueno o malo, como comerciante soy el mejor haciendo uniformes”, explicó.

Según Pissani fue la pareja la que empezó a insultar por lo que los sacó a los empujones pero sin lastimarlos. El hombre argumentó que fue campeón argentino y sudamericano de “vale todo” y que si le pegara a alguien lo lastimaría, “no hay nadie mejor que yo en este pueblo peleando y lo demostré porque gane todos los “vale todos”, si yo le quisiera pegar al tipo lo rompía todo, lo saque a los empujones no le toque un pelo, que no mienta. No hicieron la denuncia por lesión, la hicieron por agresión” expresó Pissani e inidcó que en caso que le pago le fuese acreditado, le devolvería el dinero a la denunciante.Comerciante posadeño denunciado por agresiones: “lo saque a los empujones, no le toqué un pelo”

