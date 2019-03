Posadas: durante la compra de uniformes escolares una pareja denunció que fue agredida por un conocido comerciante

La compra les fue debitada dos veces y tras reclamar el reintegro del dinero, el dueño de Uniformes Pissani, según el relato de la damnificada echó a la pareja y agredió al hombre con una perforadora.

Como cada principio de año Sonia Alejandra Saltos y Walter Oscar Pereira realizaron las compras de los uniformes escolares para sus dos hijos en Uniformes Pissani . Según cuenta la mujer, al momento de abonar la compra le da su tarjeta de débito al dueño del comercio y el posnet emite un cupón de error.

Como la mujer advirtió que antes había sucedido lo mismo con otros clientes, decidió ingresar a su home banking donde logró cotejar que el débito de $3985 se había efectuado por lo que muestra la transacción desde el celular al comerciante.

“El se dio cuenta, tuvo como una forma violenta agarro el posnet y dijo “esto no sirve para nada” y tiro contra la pared, entonces le digo, a vos te tiene que impactar el pago, fui comerciante y sé que el pago se acredita dentro de las 48 horas”, explicó Sonia que ante esta situación si dispuso a dejar su DNI y teléfono celular en caso de que luego no se efectivice la transacción.

Ante esta situación Santiago Pissani decide volver a realizar el débito en un posnet diferente el cual vuelve a emitir error “yo estaba con el teléfono en la mano con el home banking abierto y veo que entra un segundo debito por $3925, le vuelvo a mostrar que entró el segundo debito” explicó Saltos.

Al debitarle dos veces la compra, la mujer pidió al comerciante que le devolviese el importe en efectivo o que llamara al banco para cancelar la segunda transacción “yo necesitaba ese dinero, tenía que seguir comprando los útiles de mi hijo”, expresó la mujer que esperó por más de 40 minutos en el comercio para resolver la situación.

Como la mujer no estaba dispuesta a salir del comercio sin el reintegro del dinero, la situación se comenzó a poner tensa “me dijo raja de acá porque no te voy a devolver nada de lo que yo no haya recibido y ahí al querer echarnos agarro una perforadora que tenía en el mostrador, me la quiso revolear a mí y ligo mi marido en el cuello”, contó Saltos que finalmente llamó a la policía y realizó la denuncia correspondiente aunque continúa sin recuperar el dinero.

“Soy mama y me gustaría aportar siempre sobre mis hijos un granito de arena de que alguna vez nuestra sociedad va a mejorar. Todos como padres estamos haciendo un esfuerzo para que nuestros hijos regresen a la escuela con los uniformes y los útiles. Estas avivadas no ayudan a la asimetría que ya hay con nuestra frontera” finalizó la mujer.

JP