“¿Quién me va a sacar de la Selección a mí?”, el desafío del misionero Sergio Romero

El arquero de Manchester United no fue convocado por Scaloni y salió a defenderse: “Les cuesta sacarme con 12 partidos, imagínate si juego 40”.

Sergio Romero es un nombre importante para la Selección. Sin embargo, el arquero no fue convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos pero sin embargo confía en su momento. “Les cuesta sacarme con 12 partidos, imaginate si juego 40”, dijo en diálogo con ESPN.

“Si juego cuarenta partidos al año ¿quién me va a sacar de Selección a mí? No me saca nadie”, arremetió Chiquito, que continuó: “Sé que en los últimos años se me ha criticado mucho o han tratado de dejarme afuera por el hecho de que yo juego poco en el club. Pero el hecho de que juego poco no me quita un lugar, porque si hago un análisis en los poco partidos que me toca jugar, demuestro lo que soy. No necesito jugar 40 ó 60 partidos al año para demostrar lo que soy”.

Por último, Chiquito siguió su defensa: “Salgo a jugar un partido cada dos meses y me siento como que jugué el fin de semana pasado o el anterior. No me cambia nada. Eso me mantiene bien, por eso nadie me nota ni siquiera nervioso”.

(Fuente: TyC Sports)