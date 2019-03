Diego Jr. habló tras la confirmación de que Maradona tiene tres hijos en Cuba: “No sabía nada”

El primer hijo varón del futbolista señaló que no estaba enterado de lo que comentó el abogado de su padre, Matías Morla, esta mañana.

Luego de que el representante legal de Diego Maradona, Matías Morla, confirme esta mañana en un programa de televisión que el futbolista tiene tres hijos más en Cuba, y que los va a reconocer, el primer integrante de la familia en hablar fue Diego Jr., su hijo varón más grande.

La noticia ya recorre el mundo y quien decidió romper el silencio fue el hijo que El Diez tuvo con la italiana Cristiana Sinagra. En diálogo con Nosotros a la mañana, Junior lanzó: “No sabía nada de esto… pero yo mantengo siempre lo que dije, si son mis hermanos no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos. Si me informaran, yo no tengo problema, como siempre”.

oras atrás, Morla estaba en un móvil con el programa de Fabián Doman y, hablando sobre la situación del DT de Dorados con sus hijos, dijo: “Yo respeto a tanto a Jana como a Junior, a Dalma y a Gianinna y a los chicos de Cuba”, y confirmando así la nueva bomba que cae sobre la familia.

El exjugador tiene tres hijos biológicos en la isla del Caribe y está dispuesto a darles el apellido próximamente. “Falta una charla, a la fecha no están reconocidos, pero Diego se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo. Tiene tres hijos de dos mujeres”, agregó el letrado, ante la sorpresa del conductor y los panelistas. Los reclamos de paternidad están en la Justicia, según contó Morla. “Tiene una medida y cuando ingrese (al país) tiene que presentarse en Tribunales”.

Además, Tomás Dente, periodista del ciclo, comentó que el lunes que viene Diego Jr. junto a su mujer van a realizarse estudios médicos dado que está embarazada de dos meses y medio. “A partir de ahí tenía pensado hablar con la prensa para confirmarlo. Es su segundo hijo, pero están de pocos meses. Diego se enteró que va a ser abuelo nuevamente, estaba muy feliz con la noticia pero en ningún momento se tocó el tema de los chicos en Cuba. La familia se está enterando ahora por nosotros y por los distintos portales internacionales”, dijo.

(TN)