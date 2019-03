JusticiaParaFiorella: “Él decía que mi hija merecía una buena paliza y tirarla al monte”, relató la madre de la víctima

Mercedes Aghem, madre de Fiorella, la víctima de feminicidio pidió justicia y recordó que su hija ya había denunciado a su pareja y presunto asesino. Instó a tomar medidas más severas para que casos como estos no se repitan.

La vida de Mercedes Aghem, en definitiva no será la misma. Su joven hija Fiorella es la muchacha que fue cruelmente asesinada en San Vicente.

Según narra la madre de la víctima, ella intuía de la relación enfermiza que sostenía su hija con Leopoldo, quien fue detenido por el presunto femicidio en San Vicente.

La madre precisó que después de denunciar su desaparición el 28 de febrero, halló unos papeles sobre una denuncia que su hija había hecho contra el joven de 21 años y en el cual relataba que intento matarla en la zona donde Fiorella fue encontrada.

Precisó que en total, la joven había denunciado hasta en dos oportunidades a su pareja la primera por hurto y segunda por violencia. “Él decía que mi hija merecía una buena paliza y tirarla al monte”.

“Desde el momento que me avisaron de su desaparición me dije: él la mató. No, porque sabía de la situación de mi hija, sino porque lo intuía. Me quitaron la vida, mis brazos, ahora no puedo hacer nada (…) Mi intuición de madre me lo decía y no me equivoqué”.