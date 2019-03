Tato Piatti: el Dj y Productor obereño que trascendió a nivel mundial con la música electrónica

Misiones es tierra de cultura y tradición, de costumbres arraigadas y ritmos bien definidos. Misiones, al mismo tiempo, también abre paso a nuevos sonidos que quizá tan nuevos no son, pero que cada vez adquieren mayor espacio gracias a la difusión de artistas que surgen de nuestra tierra. Tato Piatti, reconocido Dj y Productor misionero, visitó los estudios de Misiones Online TV e hizo un repaso por estos más de 30 años trabajando en la escena de la música electrónica.

Oriundo de la ciudad de Oberá, comenzó a incursionar en el mundo de la música desde muy chico y llegó hasta Europa representando a nuestra provincia y el país. Su trayectoria arranca desde el año 1988 cuando junto a su hermano, también Dj en ese entonces, pasaban tiempo en casa jugando con bandejas, discos de vinilo y un mixer improvisado. “Era un hobby de niños que años más tarde, con la moda de la batalla de los dj’s, doy mi primera presentación como artista en el Oberá Tenis Club”, mencionó. De esa forma Piatti dio inicio a su amplia carrera mientras que su hermano “se dedicó a otros ruidos”, tal como lo cuenta, y eligió el automovilismo.

Durante esa época llegaba gran variedad de discos a Paraguay que no lograban conseguirse fácilmente aquí, por eso es que viajaba con regularidad para ver qué novedades habían. “La particularidad que había acá, a diferencia de Buenos Aires, era que no habían muchos dj’s en la zona y tampoco eran muchos los que escuchaban música electrónica, entonces teníamos la suerte de encontrar grandes discos”, indicó.

Desde un principio “luchó” con varios propietarios de clubes y discotecas de la provincia debido a que siempre solicitaban un determinado estilo musical que no era al que él se dedicaba. Debido a eso es que en 1999 decidió inaugurar “Melmac”: el primer club de música electrónica de Misiones. “Tenía la misma esencia de lo que hoy es DerTanz pero hace veinte años atrás y en Oberá”, contó. De esa forma comenzó a invitar a artistas de Buenos Aires y ese fue el pie para que, más tarde, Piatti decidiera cerrar el club e irse a vivir allí.

Piatti se mudó en el año 2000, en plena crisis nacional, para continuar con su formación y posteriormente tuvo la oportunidad de recorrer todo el país de la mano de su música, así como gran parte de Latinoamérica y también Europa. “Lo que me llevó a recorrer lugares fue siempre diferenciarme de los demás a través de la música. Acá en Misiones no hay muchos dj’s que han salido de la provincia porque siempre se dedican a poner los hits de las radios y los temas que son conocidos”, explicó. Asimismo, destacó que este género es más exclusivo y difiere de lo que suena comúnmente en los clubes o boliches. “Tiene esa particularidad: la gente va a las discotecas a escuchar y cantar la música que conoce. En cambio a las fiestas de música electrónica la gente va a que el dj los sorprenda con música que no conoce”, indicó.

Habiendo recorrido tantos puntos geográficos y participado en grandes eventos y festivales, Piatti tuvo la oportunidad de trabajar junto a reconocidos artistas más allá de la escena de la electrónica. “Tuve la suerte de tocar con Charly García, Virus, Emmanuel Horvilleur, Dante Spinetta y una lista interminable de artistas al palo del rock. En una época, antes de la tragedia de Cromañón, tenía un club en Buenos Aires llamado Exchange donde compartíamos un ciclo de música alternativa y llegaban músicos como Gustavo Cerati o Adrian Dárgelos”, mencionó en diálogo con Misiones Online.

Desde hace 5 años el Dj tomó la decisión de regresar a la provincia para estar cerca de su familia y de su tierra natal. “Sentí que llegué a un techo en Argentina. Tuve la opción de irme a vivir a Europa, donde ya viajaba regularmente, o volverme a Misiones y compartir con mis padres que ya estaban grandes”, manifestó. La idea no le parecía del todo positiva ya que sintió que abandonaría muchas de las cosas que había logrado hasta ese tiempo, pero se inspiró en un club tucumano que se convirtió en referente a nivel nacional y proyectó una propuesta similar para Misiones, aunque esta vez no se trataría de “Melmac”. “Volví para transmitir mi experiencia y para convertir el club en un punto referente dentro de la Argentina”, aseguró.

Así fue como hace casi dos años se fundó “DerTanz” y se convirtió, como bien lo predijo su dueño y director artístico, en el club referente de música electrónica dentro de la provincia. El lugar se sitúa en Avenida Roque Pérez y calle Coronel Reguera de la ciudad de Posadas y comenzó como un ciclo de música electrónica que Piatti organizaba junto a otros dj’s misioneros como Marko Salazar y Nicolás Ruiz. “Miraba el lugar y me imaginaba cómo sería si fuese mío. Le propuse al dueño asociarnos y abrir una pista que tenían vacía en Moe’s: así nació DerTanz”, afirmó. En paralelo con la discoteca comenzó a funcionar el “Club de Mezcla” donde Piatti brinda clases de Dj Profesional y Producción Musical. “Cuando los chicos arrancan el curso les comento esto: la cultura se transmite de generación en generación, ahora van a saber lo que sé yo. Si no transmito lo que aprendí, eso se pierde y acá en Misiones hay una falta grande de esta cultura”, explicó. Sobre la misma línea expresó que eso no quiere decir que sea “la verdad absoluta”, sino que lo plantea como una guía según su experiencia y de cara al futuro.

El obereño fue desde sus comienzos un aficionado de los vinilos, pasó a convertirse en coleccionista y distribuidor. Durante su estadía en Buenos Aires trabajó en varias disquerías como ser Plasma Records y, según comentó, lo hacía sin remuneración ya que solo le interesaba estar en contacto con los discos y conocer las novedades que llegaban. Gracias a esa pasión por los vinilos es que en octubre de 2018 lanzó su propio sello discográfico llamado “HatSwing”. Las ediciones de su trabajo tienen un límite de 200 copias, son distribuidas en Europa por “Vinyl Records” y se venden exclusivamente en formato vinilo. “La música de hoy, ni bien sale es pirateada y ya está en todas las disquerías o sitios de internet. Por eso es que el sello es limitado y nuestra música es exclusiva. Ni siquiera se la paso a mis amigos o colegas”, indicó.

Cabe destacar que este artista no solo se desenvuelve en la escena musical, ya que desde lo personal está trabajando en un proyecto dentro del rubro gastronómico. “Nómades” nace de una idea en conjunto entre Piatti y Martín Cortés quien también es dj, y dentro de poco tiempo estarán deleitando a la ciudad de Posadas desde otro aspecto. “Soy una persona creativa y ahora trabajo en un proyecto gastronómico donde fusionaremos la cocina con la música. Va a ser algo interesante e innovador”, anticipó entre risas sin querer adelantar detalles específicos.

Para finalizar el encuentro, el obereño destacó el reconocimiento que ha tenido su huella en la provincia y todo lo que se gestó a través de la apertura del club. “Tomé una buena decisión al volver a Misiones porque tuve mis frutos, DerTanz es exclusivo en la provincia y la región. Me enorgullece y me llena de satisfacción haber logrado todo esto en conjunto con un gran equipo y una gran familia que trabaja por la música”, manifestó emocionado.

A.B.V.