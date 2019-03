Para María Losada la UCR de Misiones está al servicio de “los señores Schiavoni”

Tras la cumbre de la UCR en Corrientes por pedido de internas presidenciales de un sector del radicalismo, la ex diputada María Losada, en entrevista con Red Ciudadana, habló sobre la postura del partido dentro de la alianza Cambiemos. Apuntó contra la dirigencia nacional y provincial, y aseguró que la cumbre en lugar de traer respuestas y mejorar la situación partidaria, la agitó. “La UCR en los lugares que le toca en el caso de Misiones son empleados de los señores Schiavoni” aseguró.

María Losada- Red Ciudadana

Según la militante disidente, la cumbre se basaba en especulaciones hechas por quienes la convocaron, “el más preocupado fue Cornejo que está esperando ser llamado como vice de Macri”, aseguró Losada que dijo que el objetivo del encuentro cayó cuando Lousteau salió a decir “yo jamás iba a ser candidato” y era la persona que podía llegar a presionar.

Para la ex diputada está claro que Cambiemos vino contra la república y considera que un radical no puede estar contento con la políticas que lleva adelante el gobierno.

Sobre las candidaturas, Losada consideró que el primer paso que tiene que dar un partido es definir quiénes van a ser los candidatos, si participa o no en una elección y si lo hace desde una alianza. “Tienen que llamar a una convención si quiere seguir en Cambiemos, la alianza es una alianza del 2015 que se prorrogo en el 2017 por una convención”, expresó.

Sobre la situación provincial, Losada expresó que la conducción actual del partido que continúa en manos de Francisco Fonseca, judicializó las elecciones partidarias porque prefieren tenerlas en suspenso para no tener que llamar a convención para analizar la alianza Cambiemos.

La ex diputada consideró que en los lugares que ocupa la UCR en la provincia son empleados de Schiavoni y que de la estructura nacional casi no hay cargos ocupados por radicales “¿Son muy brutos que no pueden estar en un cargo de jerarquía nacional? Está bien el trabajo que hace el PRO que es el dueño de las políticas. La preocupación no es que hace el PRO, la preocupación es que hace el radicalismo”, aseveró.

“Lo que dijo Morales deja afuera a un montón de radicales. Hay que ser serios, hay una política que claramente es la negociación de la historia de la UCR, lo que hizo Illia, Yrigoyen y Alfonsin lo están entregando, …, hay un radicalismo que no quiere ir mas contra su idea, contra su historia, y ese radicalismo es el que está debatiendo que no quiere estar en Cambiemos. Esta cumbre lejos de mejorar las condiciones, las agitó”, finalizó Losada.