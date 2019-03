En Córdoba impidieron que un hombre se vaya de vacaciones a Estados Unidos porque debía la cuota alimentaria

El cordobés, que pretendía irse de vacaciones a Nueva York, Estados Unidos, figuraba en el registro de deudores alimentarios porque durante varios años no había pagado la manutención correspondiente a su hija mayor, fruto de su anterior matrimonio, y en total debía 195 mil pesos.

“Señor, usted no puede salir del país”, le dijo un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el momento en el que el hombre estaba a punto de irse con su nueva familia.

La prohibición se produjo debido a que la abogada de su ex, Diana Mezzano, había solicitado a la Justicia de Familia de Córdoba que no le permitiera la salida del país hasta que no cumpliera con los deberes alimentarios.

Asombrado por la inesperada negativa, decidió que su pareja y sus dos hijas abordaran la aeronave y viajaran al país norteamericano con la ilusión de solucionar rápidamente el inconveniente judicial y de inmediato tomar otro vuelo.

Sin embargo, para acordar con la jueza, Silvia Morcillo, debería pagar la deuda acumulada y posteriormente conseguir el permiso que lo habilitara viajar al exterior. Es por eso que el hombre tardó 6 días en arreglar sus asuntos judiciales, según ha informado el diario La Voz.

Finalmente, para poder emprender su viaje, debió pagar los 195 mil pesos que adeudaba y además abonar 12 meses por adelantado. La suma total terminó siendo de 326 mil pesos, incluyendo los honorarios de la abogada de la contraparte.

Además, desde el Juzgado de Familia han exigido que deberá demostrar voluntad de pago futuro. La abogada, María Laura Iparraguirre, será la fiadora que actuará como garantía de pago futuro.

Una vez que la magistrada Morcillo vio que en la pantalla figuraban las cuentas alimentarias pagas, emitió la autorización para presentar ante la PSA. El hombre voló desde la provincia cordobesa hasta Buenos Aires, donde abordó un avión con rumbo a Estados Unidos.