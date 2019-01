Iguazú: se entregó el hombre acusado de haber violado a su hijo de nueve años

Carlos O., el hombre acusado de haber violado a su hijo de nueve años en Puerto Iguazú, se entregó este miércoles en el juzgado de Instrucción Tres. Quedó detenido de inmediato.

El sospechoso estuvo prófugo poco más de una semana. Se presentó ante el juez Martín Brítes con su padre y un hermano.

Hace unos días, el propio magistrado contó algunos detalles del caso, muy complejo. “La causa se inició en mayo pasado. La madre denunció que desde diciembre 2015 su hijo empezó a manifestar conductas extrañas. Entonces lo sometió a tratamiento psicológico y psiquiátrico constante. El chico había tenido problemas en los distintos establecimientos educativos a los que había asistido. Y a mediados de este año, la mujer dijo que sorprendió al chico mirando material pornográfico y cuando le preguntó de dónde conocía esas cosas, le contestó que el padre le había enseñado”, detalló.

“Se inicia una investigación por supuesta exhibición de material pornográfico. Como primera medida se allanó la casa del hombre, para secuestrar todo dispositivo que pudo haber sido utilizado para exhibir el material al chico. También se pidió un examen médico al chico, pero no se pudo realizar por la negativa del niño. Asimismo, se indagó al padre. El menor, en tanto, declaró en Cámara Gesell. Allí le costó mucho expresarse”, agregó.

“La madre se constituyó en querellante. Tomamos testimoniales y se pidieron más estudios. Ante la insistencia de las partes, se dispuso examinar al menor. Se lo sedó por lo invasivo que representaba el examen”, precisó.

Brítes indicó que decidió la internación y el examen compulsivo luego de que el nene, en una pericia psicológica, dejara entrever que había sido víctima de un abuso sexual por parte del padre.

El examen finalmente confirmó que el chico presentaba desgarro anal y signos de abuso de vieja data.

“El lunes 24, la Fiscalía pide el cambio de carátula y el pedido de detención. Se acepta y de pide un allanamiento, pero el hombre no fue ubicado en su casa”, admitió.

El juez explicó que el sospechoso no estaba detenido, porque al inicio de la investigación se le concedió la exención de prisión, pues era otra la calificación legal del expediente. No obstante, aclaró, que debía cumplir ciertas restricciones. Una era, precisamente, no abandonar la casa por más de 24 horas.

Recién este miércoles se volvieron a tener noticias de Carlos, quien ahora será citado a indagatoria nuevamente.