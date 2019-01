Mediante WhatsApp descubrió que su padre tenía novia y escribió una carta que se hizo viral

Una mujer compartió en Twitter una nota que hizo hace años, pero que ahora se viralizó: “¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?”.

Para algunos hijos no es fácil ver que sus padres, después de separarse, rehacen sus vidas. Unos rechazan a la nueva pareja y otros toman distancia de la situación. Hay otros casos donde la reacción es más dramática. Candela, cuya cuenta de Twitter es @louistkarlas compartió ahora en la red social una carta que escribió hace cinco años, en 2013.

En un diario de Violetta hizo catarsis cuando se enteró, al revisarle el WhatsApp, que su papá tenía nueva pareja. El escrito ahora se hizo viral a partir del posteo de la propia joven.

El texto cuenta con algunas faltas de ortografía, pero es legible el relato que dice: “Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía “amor”. Yo le voy a empesar a mentir como él me mintió”.

También escribió una amenaza: “A partir de aora nunca más le voy a hablar bien”. Y siguió: “Hoy me voy a arriesgar lo voy a llamar le voy a decir hola vi tu guasap y una tal Paola te dice amor cuando pensabas decirme mentiroso”.

“A partir de ahora nunca más le voy a hablar bien. Hoy me voy a arriesgar. Lo voy a llamar y le voy a decir: “Hola, vi tu guasap y una tal Paola te dice amor. ¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?”.

