Horóscopo Chino 2019 el Año del Chancho

Comienza un nuevo año y la gurú del horóscopo chino nos cuenta lo que podemos esperar para los próximos 12 meses. ¿A qué signos les va a ir mejor en 2019?

Rata

En chancho es un fiel aliado de la rata y por eso el 2019 será un año muy favorable para el pequeño roedor. Aparecerán oportunidades provenientes de contactos de distintos lugares siendo muy valorada en el campo profesional. El terreno está propicio para montar su propio negocio, saldar deudas que pudiera tener y reconciliarse con alguien que estaba enemistado.

En el plano social tendrá más actividad lo que la pondrá activa y en movimiento. En lo sentimental se espera una mejora ya sea consolidando una relación existente o bien empezando una nueva. La Rata es el más astuto de los animales del zodiaco Chino en este 2019 debe explotar su sentido del humor característico y sus habilidades perceptivas.

Tigre

En el año del Chancho el tigre tendrá más ira que de costumbre. Sin embargo no hay razón para que esa ira lo destruya, todo lo contrario. Su capacidad de adaptación jugará un papel clave. Podrá reformular su vida estableciendo correctamente las prioridades e impulsando transformaciones que sentarán las bases de su vida durante los próximos años. El tigre sabe enfrentar las adversidades y en este 2019 contará con toda su astucia felina para conseguir logros a pesar de las dificultades que se presentarán. La clave es no perder la estabilidad emocional, aunque su entorno se vuelva un chiquero debe conservar la fe y el positivismo ya que en su interior posee una gran fortaleza siempre latente esperando ser despertada.

Búfalo

Le espera un 2019 sin descanso. El chancho lo aprecia y valora su capacidad de trabajo pero algunas veces se aprovecha de eso. Pero este año no intenten trabajar o competir más de la cuenta de lo contrario podría verse afectada su salud. Es un año pendular para el búfalo en el que en los dos extremos del péndulo se encuentran la Paz y el descontrol. Sus necesidades oscilaran de un extremo a otro a menos que encuentre el balance. Una clave para el 2019 es no tener demasiadas expectativas, administrar la energía y apoyarse en los afectos. Es un buen momento para la introspección, revisar errores y pedir disculpas si es necesario.

Si estuvo considerando mudarse a una zona con más naturaleza sería favorable.

Conejo

En este 2019 el Conejo tendrá una energía tal que ante la menor provocación podría estallar. Tendrá una fuerte energía vital que lo hará actuar más osado que otros años. Será un buen año para soñar y cambiar lo que este mal en su entorno. El conejo tiene al Chancho por su mejor amigo por lo que será un año muy positivo. Florecerá la creatividad, habrá reconciliaciones afectivas, familiares y laborales. Momento ideal para alejarse de gente que no le hace bien y acercarse a personas que le estimulen. Será un año de grandes logros. Es una gran oportunidad para reinventarse y dar un giro a su vida si es lo que desea hágalo este año.

Dragón

En el 2018 el dragón no la pasó muy bien, el perro le ocasionó demasiados cambios, pérdidas, rupturas. Bueno en este 2019 el chancho no los ayudará demasiado lamentablemente. Deberán templar su humor para las situaciones difíciles que deberá que enfrentar. Tampoco todo será tan malo, será cuestión de estar bien para sacar lo mejor de cada momento. Es importante que se mantenga bien físicamente. También la salud emocional será clave, por eso es importante que comparta sus sentimientos con amigos o personas que lo puedan contener. Será un año de situaciones inesperadas pero que tiene la capacidad de resolver con fortalecimiento para encarar un futuro más prometedor.

Serpiente

La relación entre la serpiente y el cerdo es una de las más complejas del zodiaco chino así que este 2019 año del chancho no será un año tranquilo para la serpiente. Esto no quiere decir ni que será positivo ni negativo. Solo que será turbulento. Habrá mucho movimiento, cambios y adaptaciones. Debe apelar a su paciencia y sentido de la oportunidad para actuar de forma justa ante cada situación. La serpiente es sabia y sabe moverse para obtener lo que quiere de todas formas será un año en los cambios no le resultarán fáciles. Será un año ideal para dejar de lado lo superficial y conectar más con su interior y espiritualidad y de esa forma estar más fuerte para adaptarse a las situaciones que el chancho le planteará.

Caballo

En este 2019 el dinero será un aspecto importante a cuidar. El chancho lo pondrá a prueba con gastos imprevistos, es necesario estar atento y no invertir en nada que no sea tangible. Es un tiempo de madurez, hay que enfrentar los problemas y no escapar al galope como están acostumbrados. Tomar resoluciones los hará crecer. Tendrá flechazos, amores y coqueteos que lo revitalizarán. Será un buen año para adoptar una postura más protagonista en los ámbitos en que se mueve, ya sea en el trabajo, colegio, ciudad, etc. Dejar de ser un espectador pasivo y empezar a aportar sus ideas y pensamientos. El 2019 en general será un año positivo para el Caballo. Recuerde cuidar el dinero.

Cabra

La cabra viene castigada en los dos últimos años, pero ahora en 2019 la cosa cambia el chancho la rescatará. Será un año ideal para iniciar un nuevo ciclo, recuperar el humor, la creatividad y reconstruir relaciones sociales. Todas las postergaciones pasadas den paso a una nueva etapa más próspera. Podrá concretar proyectos, sentirse plena y obtener mejora económica. Si aparecen propuestas nuevas no las desestime. No deben tener miedo y proponerse y lograr cosas. Las condiciones están dadas, pero no va a pasar si no pones tu energía y confianza en ello. Tiene capacidad para sacar partido del chancho, confianza y empuje para adelante.

Mono

Será un año de mucho trabajo en que deberá administrar muy bien su energía para no terminar rendido. Será recomendable tener los pensamientos ordenados, si es necesario y puede haga terapia o alguna disciplina. También administre bien su tiempo libre para descansar al máximo cuando tenga tiempo. Al mono siempre le gusta ser el protagonista, este año será mejor correrse un poco del centro de la escena. No intente acaparar todo, de espacio a los demás y esto terminará beneficiando. Para el 2019 sus planes deberán ser modestos y concretos, no va a tener demasiada energía así que no la desperdicie en banalidades o utopías.

Chancho

El 2019 será su año por eso deben de estar alerta para aprovecharlo al máximo. Las fuerzas y energías de los astros condicionan nuestra vida y realidad pero no son determinantes la última palabra siempre la tenemos nosotros. No dejen que el 2019 se les pase volando. Vivan cada momento con intensidad pero sin caer en la ansiedad y la frugalidad a la que la modernidad nos empuja. Habrá varias pruebas que superar sobre todo pasado el mes de mayo podría tener complicaciones económicas, debe cuidar los gastos en esos meses. Los afectos están bien aunque no debe descuidarse, es una año ideal para llamar a esas personas que quiere y hace mucho que no ve.

Perro

El perro deja su propio año 2018 no muy bien parado y se prepara para un 2019 vertiginoso.

Habrán amoríos pero debe tener cuidado de no idealizar demasiado, los amores pueden no ser correspondidos. Disfrute la compañía pero tenga cuidado de no involucrarse demasiado en amores superficiales que lo terminan lastimando. Sea humilde y escuche. Es algo que siempre es bueno pero en este año es particularmente importante para el perro, debe conservar el perfil bajo. Tendrá apoyo de familiares y amigos en los que se podrá apoyar si se siente solo. El 2019 será un año de mucho caminar no sé canse de golpe y transítelo paso a paso bien apoyado en sus cuatro patas.

(A. C)