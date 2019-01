El deporte no se toma vacaciones: fútbol y otras disciplinas para seguir durante enero

El deporte no descansa. En este verano la pelota no se detendrá ya que seguirá rodando en los amistosos estivales, que este año tienen un calendario acotado, dado que a partir del 19 comienzan a jugarse los partidos postergados de la Superliga. También se inicia el Sudamericano Sub 20 y la Selección que conduce Fernando Batista, y que tiene a Ezequiel Barco y Agustín Almendra como estrellas, buscarán obtener un lugar en el Mundial de Polonia.