Viral: le pidió a su padrastro que lo adoptara como regalo de Navidad

Un joven de Huston, Estados Unidos, sorprendió a su padrastro con el regalo más emotivo: los papeles de adopción. Como el hombre lo cuidó desde que tenía tres años, él decidió pedirle que lo tome como hijo legalmente. El vídeo conmovió tanto a los usuarios de las redes sociales, que lo llamaron “el viral más emotivo del año”.

“Mi padrastro me ha criado como si fuera su hijo desde que tenía tres años, esta Navidad he sorprendido a mi familia y le he pedido que me adoptara. Feliz Navidad”, escribió el joven en su cuenta de Twitter.

En la escena se observa al padrastro que abre un regalo de Navidad en el que el chico le había dejado una tierna nota que adelantaba lo que se venía. Allí el hombre ya comenzó a lagrimear y no pudo contener la emoción al encontrar dentro de la caja los papeles de adopción. La mujer y mamá del joven le pregunta de qué se trata y, luego, el joven y su futuro papá adoptivo se funden en un sentido abrazo.

La publicación generó mucha empatía y emoción entre los usuarios, y rápidamente cosechó casi 8 millones de reproducciones, 500 mil likes y alrededor de 90 mil comentarios.

Entre los mensajes de los usuarios se podían leer varios casos similares. “Felicitaciones a ti y a tu papá. Yo también soy un padrastro”, escribió un hombre. Mientras otro internauta contó que estaría tratando de lograr lo mismo que el chico texano. “Estoy teniendo el mismo problema pero el padre biológico no firmará por mi hija de 8 años. Lo está haciendo por despecho”, comentó una mamá.

En esta línea, James Delingpole explicó que intentó adoptar a su hijastro y no lo logró por las leyes de Inglaterra. “Mi hijastro me pidió que hiciera esto y fue un momento encantador. Pero en el Reino Unido no puedes adoptar después de los 18 años. Todavía es mi hijo”, dijo el usuario en Twitter.

Fuente: Vía País

