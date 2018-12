Habló la mamá del joven que se quitó la vida tras ser acusado falsamente de abuso: “Mi hijo era una persona vulnerable”

Elena Cast, la madre de Agustín Muñoz -el adolescente que se quitó la vida tras ser acusado falsamente de abuso sexual por una amiga-, aseguró que la denuncia afectó emocionalmente a su hijo. “Él era una persona sensible y muy vulnerable y ya venía con otras situaciones personales en su estado anímico. Estaba en tratamiento psicológico y esto lo hizo rebalsar”, dijo por C5N.

Agustín se sumó a una movilización de mujeres cuya consigna era “Nunca más solas, nunca más calladas”, realizada en el tradicional Centro Cívico de Bariloche. En la marcha se leyó una “lista negra” de presuntos abusadores. “Se levantaron todas las denuncias que circulaban en las redes, incluida una falsa, contra mi hijo”, indicó la madre del joven.

Elena contó que la chica publicó en Instagram “un escrache poco claro” contra su hijo. “Hicieron una lista negra y él se enteró en la marcha que estaba en esa lista cuando gritaron su nombre. Volvió corriendo a casa y me contó. Enseguida logré que me pusiera en contacto con esta chica. Ella tomó conciencia de la situación y le pidió perdón y me pidió perdón a mí. Lo borró enseguida y pidió disculpas públicas, pero esto se seguía propagando”, explicó.

Sin embargo, la mujer señaló que las disculpas no fueron suficientes.”Mi hijo no tuvo las mismas disculpas públicas de la misma manera que fue escrachado y se sentía bastante en riesgo de que se lo volviera acusar y todo esto lo desmoralizó”, dijo.

Para Elena, este tipo de casos “entorpecen la lucha y la causa real que tiene esto que es pedir Justicia por los abusos”. Además “pone en riesgo a que otros chicos puedan pasar los por mismo que Agustín”, alertó.

Fuente: Minuto Uno

CM