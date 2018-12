Intentó robar, y huyó a los tiros cuando lo descubrieron: lo atrapó a la Policía

La comisarías de San Martín y Mártires, con el apoyo del Comando Radioeléctrico de Oberá, detuvieron el viernes en horas tarde a Miguel C., en el marco de las investigaciones por un hurto en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego, denunciado por José C. (35).

El hombre manifestó que en la madrugada del jueves, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el acceso a picada Los Compadres de esa localidad, escuchó ruidos, por lo que salió a constatar y observa a dos hombres, quienes al percatarse de su presencia se dieron a la fuga y luego escuchó disparos similares a los de un arma de fuego.

Luego de la denuncia, comenzaron las tareas tendientes al esclarecimiento del hecho, mediante las cuales se estableció que no sería ajeno el hombre ahora detenido, junto a otro que ya está identificado.

A través de una orden librada por el Juzgado de Instrucción 2 de Oberá, se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde se secuestró un arma tipo aire comprimido, que estaba cargada; además un recipiente conteniendo 75 balines.

El sospechoso fue detenido en la zona urbana de San Martín y quedó alojado en la comisaría local, a disposición de la Justicia. En tanto que persiste la búsqueda del otro sujeto.