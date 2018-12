Cristina Kirchner: “Héctor se enfermó por el dolor que le provocó el injusto ataque que ambos sufrimos”

Asimismo, la exmandataria remarcó que

“en épocas de endeudamientos seriales; en tiempos de la vuelta al FMI y de diplomáticos que ´reconocen´ a los ingleses como autoridades en Malvinas, la figura de Héctor Timerman será recordada y reconocida por la historia por su dignidad y su incansable lucha por la defensa de los intereses nacionales”.

“Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos con motivo de la firma del memorando de entendimiento con Irán para lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la AMIA, que a casi a 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado”, afirmó.

Y agregó: “Héctor además de judío era por sobre toda las cosas argentino y peronista. Nunca he visto sufrir tanto a nadie por los ataques, las calumnias y las injurias que le propinaban. Me acuerdo en muchísimas oportunidades cuando venía a verme a mi despacho, lo notaba que estaba muy mal por los ataques de las instituciones de la comunidad judía. Me contaba en detalle lo que cada uno de ellos había dicho sobre él y nuestro gobierno por la firma del acuerdo. No me lo contaba enojado o indignado. Lo que Héctor transmitía, era una profunda angustia”.

Asimismo, sostuvo que no sería justo, ni histórico, que esa fuera su última imagen. En ese sentido, relató: “Lo recuerdo como el verdadero artífice, junto a Axel Kicillof, de la resolución de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la restructuración de deuda soberana, en el marco de nuestra defensa de los intereses nacionales contra la depredación de los fondos buitres. Héctor había asumido esa tarea con la pasión de siempre y una dedicación inclaudicable.

“El 10 de septiembre del 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votó por 136 a favor, seis en contra y 41 abstenciones la serie de principios básicos recomendados ante ese tipo de procesos. Héctor había logrado que el voto negativo de muchos países que estaban siendo presionados para votar negativamente se convirtieran en abstención y obtuvo una victoria inédita en la historia de la diplomacia argentina”, concluyó Cristina.

Fuente Ámbito

