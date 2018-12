Vendedores ambulantes se manifestaron en la Estación de Transferencia por supuesta “persecución policial y maltrato verbal”

Un grupo de trabajadores avalados por el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), delegación Posadas, realizan durante esta jornada una protesta frente a la Estación de Transferencia Quaranta, por no permitir la actividad en el interior de la terminal de líneas urbanas. Además manifiestan que son víctimas de “persecución policial y maltrato verbal y físico”.



La medida obligó el cierre de la Estación de Transferencia, ya que se sumaron diferentes organizaciones sociales como la CCC y otras para apoyar a los vendedores ambulantes que según Fuste Padros son 12 y que están habilitados legalmente por la Municipalidad de Posadas para vender.

Respecto a la movilización, Alberto Fusté Padros del Sivara Posadas dijo que es por los casos de “persecución a los vendedores ambulantes” por parte de los representantes de las empresas de transporte, a quienes no dejan trabajar en el interior de ET, como el caso que trascendió con una chipera, la cual fue retirada del lugar con Policías. “Ellos están para brindar un servicio ya que en este lugar (por la estación Quaranta) no hay nada para los usuarios. No tienen dónde comprar agua, un helado, algo para comer y esperar 20 0 30 minutos así con este calor”.

A esto agregó, ellos están habilitados por la Municipalidad. Tienen todos los cursos y lo que quieren es trabajar. Es un capricho de los empresarios y encima los tratan mal. La fuerza policial que hace adicional en el lugar”, añadió.

Por su parte, Silvia Ortíz, delegada de los vendedores de la zona estación Quaranta, dijo que esto viene desde marzo. Que no pueden entrar ni vender afuera en la vereda. Que los sacan de todos lados y nunca le dan una explicación. “Acá no estamos compitiendo con nadie si no hay para comprar nada. Hace calor, la gente viene con chicos que tienen sed, quieren un helado o algo para comer y no podemos venderle ni si quiera a través de la reja”, advirtió.

Por último dijo que hablaron con el Defensor del Pueblo Alberto Penayo quien les prometió mediar con las empresas para ver a qué solución pueden llegar. De todas maneras, hasta obtener una primera respuesta de fecha o día de laguna reunión, ellos van a permanecer con la medida y por lo tanto los colectivos no ingresan a la estación dejando y subiendo a los pasajeros en las calles laterales.

MAG/EP