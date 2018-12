Vecinos de Aristóbulo del Valle se unen para reubicar la cancha de volley que pretenden construir sobre el Parque Lineal Cainguás

El objetivo de los vecinos es proteger el patrimonio natural y cultural que los identifica dentro de la comunidad. Para ello, presentaron una nota al Concejo Deliberante en la que reunieron más de 150 firmas, sugirieron reubicaciones para la construcción de la cancha y propusieron la conformación de una comisión para proteger y regular el uso del Parque.

Desde el año 1985 Aristóbulo del Valle cuenta con el Parque Lineal Cainguás, considerado Patrimonio Cultural de dicha localidad, protegido por la ordenanza 350/06. Se encuentra ubicado dentro de las plazas presentes en la Avenida de las Américas que funciona de nexo entre las rutas provincial 7 y nacional 14.

El 26 de diciembre, en un llamado extraordinario, el Concejo Deliberante de Aristóbulo del Valle modificó la ordenanza que protege al Parque Lineal Cainguás y a través de esta reforma aprueba la realización de deportes dentro del Parque con la intención de que, mediante una reforma provisoria, se construya una cancha de volley de playa durante dos meses.

“Nosotros, como vecinos, lo vemos como lugar no apto, porque el Parque Lineal incluso tiene espacios específicos para realizar deportes. Nos preocupa la liviandad con la que se trata este tema. El espacio verde que contiene el parque no es un “espacio vacío”, creemos que hoy por hoy no se llega a valorar su importancia cultural y natural que hace a la construcción de nuestra identidad”, sostuvo la arquitecta Daniela Olivera, quien conforma el equipo de profesionales en defensa de la protección del Parque en diálogo con Misiones Online.

Para revertir la construcción de la cancha los vecinos decidieron elevar una nota para la que juntaron más de 150 firmas, proponiendo la Banca del Vecino para que consulten, se informen y capaciten sobre la importancia del Parque Lineal como espacio verde dentro de la comunidad. Por otra parte, han pedido una audiencia pública: “Con la modificación de la ordenanza la única opción que queda para impedir esta construcción es que el intendente vete la ordenanza. Nosotros estamos muy preocupados”, comentó Daniela Olivera.

Por otra parte, los vecinos, pretenden reubicar la cancha, ya que consideran que si la ubican en el lugar establecido, estarían desprotegiendo al Parque. “Nosotros sugerimos otros espacios existentes en el Parque Lineal o espacios residuales ubicados sobre Ruta 14, así como también clubes que se encuentran sobre la avenida que permiten este tipo de actividades. No pretendemos prohibir que los jóvenes desarrollen actividades, sino que no se realicen en el centro del pueblo y en el sector del Parque que está protegido”.

Además, solicitan la conformación de una comisión que proteja y regule el uso del Parque. La misma estaría conformada por el intendente, concejales, secretarías de gobierno municipal y grupos ecologistas.

