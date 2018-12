Nuevo parte médico de Thiago, el nene alcanzado por una bala perdida

El niño recibió el disparo en la espalda durante la madrugada navideña y en el mismo distrito de la zona oeste del Gran Buenos Aires que Maite, la nena que 5 años que falleció.

Con la cirugía que le practicaron esta mañana, le quitaron la bala de su cuerpo, una calibre 22, que ingresó por su hombro y le perforó el pulmón izquierdo.

“Él sintió que le quemaba algo, el hermano vio que le tiraron algo y que era fuego pero pensaba que era una bengala”, relató Teresa.

“Estamos nerviosos, el dolor es muy grande”, aseguró Teresa, la abuela del niño, al programa 5 minutos más de Radio Universidad.

La operación es complicada porque la bala está alojada en una vértebra.

“Esperemos que salga rápido y se pueda ver de dónde vino y quién fue el que tiro el tiro”, expresó la mujer.

Durante los festejos navideños, pasados quince minutos de las doce de la noche, Thiago se encontraba con sus hermanos en la vereda de su casa, ubicada en la calle Fraga del barrio Pompeya, cuando sintió que algo le quemaba en su espalda.

“Él sintió que le quemaba algo, el hermano vio que le tiraron algo y que era fuego pero pensaba que era una bengala”, relató Teresa, quien agregó que “la madre le decía que no tenía nada hasta que vio que tenía un agujerito del hombro, y de ahí lo llevaron al médico”.

Thiago fue trasladado por un vecino al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, pero debido a la complejidad del caso, el nene fue derivado al Hospital Garrahan, donde “estuvo consciente todos estos días”.

El hermano mayor de Thiago declaró en la comisaría y brindó detalles de la persona a la que vio disparando un arma. “Él vio que salió un fuego, pensó que era un fuego artificial, pero nunca explotó”, detalló la abuela de la víctima.

El principal sospechoso es un vecino de la cuadra de la familia, a quien describieron como una persona conflictiva: “Es un pibe que no labura, que no hace nada, lo único que hace es molestar a los demás”, señaló Teresa, quien concluyó: “Esperemos que la Justicia no se duerma”.

(Telefe Noticias) A. C